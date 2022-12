Benzema dépassé par Giroud sans pitié avec le Ballon D’Or

Chez les Bleus, Olivier Giroud a fait oublier l’absence de Karim Benzema !

En équipe de France la comparaison se poursuit auprès des supporters entre Olivier Giroud et Karim Benzema mais l’attaquant Madrilène forfait pour la Coupe du Monde au Qatar n’a participé par à la compétition que le buteur Milanais empile les buts et s’offre un nouveau record sur le maillot des Bleus.

Giroud est encore entré un peu plus dans la légende de l’équipe de France. Il y a 4 ans lors de la Coupe du Monde en Russie, l’ancien Montpelliérain avait contribué au titre de champion du monde des Bleus en étant titulaire sur le front de l’attaque mais il n’avait pas réussi à trouver le chemin des filets pendant le tournoi. Dans cette nouvelle édition de la compétition, le N°9 Français a retrouvé une place de titulaire dans le onze de départ de Didier Deschamps après une absence lors de l’EURO 2020 l’année dernière au détriment de Karim Benzema. L’avant centre du Milan AC a réintégré le groupe des Bleus sélectionné aux côtés du Ballon D’Or sauf que ce dernier a été contraint de quitter la sélection nationale suite à une blessure laissant la place à son coéquipier.

Malgré le critiques à son encontre, Giroud a donc pu récupéré une place de titulaire en l’absence de Benzema et il a pour le moment réussi sa Coupe du Monde au Qatar avec 3 buts en 4 matchs avec l’ouverture du score ce dimanche lors du match face à la Pologne en huitièmes de finale du Mondial. Olivier a désormais marqué son nom dans la légende du football français, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec un total de 52 buts en dépassant les 51 buts de Thierry Henry de quoi réduire au silence ses détracteurs.

Le Milanais a marqué 52 buts en 117 matches dont 28 en amical et 12 buts en rencontres de qualifications, un rendement de 0,44 but par match. A titre de comparaison Karim Benzema ne compte qu’une moyenne de 0,38 but par match avec 37 réalisations en 97 sélections. A noter que Kylian Mbappé devrait battre le record de son coéquipier, a seulement 23 ans, l’attaquant du PSG a déjà atteint les 33 buts en 63 sélection, soit 0,52 but par match.