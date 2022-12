Freeze Corleone relaie un cliché Kanye West suite à ses propos chocs

Freeze Corleone divise suite au partage d’une photo de Kanye West faisant une déclaration polémique !

Depuis plusieurs semaines Kanye West ne cesse d’agiter la presse en tenant des propos choquants. Dernièrement l’ancien mari de Kim Kardashian a encore récidivé en ayant des mots très surprenants lors de son passage que sur le plateau du média InfoWars et Freeze Corleone a posté une capture d’écran du rappeur américain dans cette émission ce qui n’a pas échappé aux internautes.

Depuis sa séparation avec Kim Kardashian, Kanye West est en roue libre et continue d’alimenter les controverses dans la presse avec ses sorties médiatiques. C’est dans l’émission InfoWars, un site complotiste américain d’extrême droite que le chanteur a choqué en affirmant apprécier Hi*ler et les na*is avant d’aller en plus loin en se proclamant comme un défenseur du Troisième Rei*h lors d’un échange pour le moins aberrant entre les trois protagonistes sur le plateau.

“Je vois des choses positives aussi concernant Hi*ler. Cet homme a inventé les autoroutes, le microphone que j’utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien, et j’en ai marre de ça. J’en ai assez des étiquettes. Chaque être humain a quelque chose de valeur à apporter, surtout Hit*er.” a lâché Kanye West.

L’animateur Alex Jones a ensuite suggéré de prendre la défense du rappeur face condamnation de ses déclarations antisémites. Le présentateur de l’émission a ensuite repris Yeezus mais cela ne l’a pas assagi en poursuivant, “arrêtez d’insulter les na*is en permanence” ou encore “J’adore les na*is. J’aime Hi*ler”. Freeze Corleone a ensuite réagi à cette séquence.

Kanye West a outré le monde entier avec ses propos sur la deuxième guerre mondiale, alors que la plupart des rappeurs n’ont pas fait de commentaire, Freeze Corleone a intrigué les internautes pour avoir partagé une image de l’artiste américain sur le plateau d’InfoWars dans une story Instagram sans aucune légende alors qu’un de ses concerts à venir au Boomin Fest à Rennes risque d’être déprogrammé en raison de l’accusations d’avoir parfois des paroles jugées antisémites dans ses titres.