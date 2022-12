Koba LaD en prison, Gazo lui affiche son soutien au Zénith de Paris

Koba LaD emprisonné, Gazo a une pensée pour son compère et souhaite sa libération !

A l’occasion de son concert événement au Zénith de Paris ce dimanche 4 décembre 2022, Gazo a fait salle comble avec une retransmission en direct du show sur Twitch pour ses fans qui n’ont pas pu obtenir de billets afin d’assister à cette soirée auquel un de ses invités n’a pas participer, Koba LaD. Le rappeur originaire d’Évry est actuellement incarcéré à la prison de la Santé pour “violences aggravées”.

“Dimanche ce sera une grande fête au Zénith de Paris. Vous avez sold-out tellement vite, on a été obligé de faire vivre cette soirée à ceux qui ont pas réussi à chopper leurs places… Dimanche à partir de 20h en direct sur Twitch” avait annoncé Gazo sur ses réseaux avant son concert Parisien qui a tenu toutes ses promesses. Après le succès de Drill FR, Ibrahima Diakité de son vrai nom s’est fait une place en haut de l’affiche du rap français et a passé un nouveau cap cette année avec l’album “KMT” et le hit “DIE” propulsé à la première place du Top Singles à sa sortie qui a réussi à se maintenir au sommet pendant trois mois.

Devenu l’un des plus gros vendeurs du rap français, Gazo a mis le feu à la scène Parisienne au Zénith avec une impressionnante entrée sur le titre “Tchin X2” et des nombreux invité comme Ninho, Damso, Freeze Corleone, Tiakola, Timal, Kalash ou encore Level Santana pour un show de folie. Seul point noir de la soirée, il n’a pas pu faire venir sur scène à ses côtés son compère Koba LaD avec qui il a collaboré sur le tube “Daddy Chocolat“. En effet ce dernier s’est retrouvé dans une bagarre à la sortie d’une boite de nuit il y a 10 jours avant d’être placé en détention provisoire avant son jugement.

Le weekend dernier, Gazo avait déjà eu une pensée pour Koba LaD dans une story Instagram en adressant un message afin de militer pour la libération de son ami en postant une photo de lui avec la légende “Free Koba”. Il a récidivé sur la scène du Zénith de Paris en déclarant devant son public, “Pour le frérot Koba. On va tout casser pour lui. Une pensée à tous les frérots au shtar. Libérez Koba“.

Gazo a fait un message de soutient à Koba LaD qui est actuellement en prison au Zénith de Paris ! pic.twitter.com/GAZn2BdIR9 — MIRAK (@MirakElrt) December 4, 2022

L’entrée de GAZO sur « TCHIN X2 » à son zénith 🤯🤯 pic.twitter.com/fI6ityX1Ju — Kultur (@Kulturlesite_) December 4, 2022