Booba se moque des 1 500 ventes de Gims

Booba s’acharne sur Gims en comparant leurs chiffres de ventes. Ultra a largement battu LDVM, B2O le démontre !

Alors qu’une rumeur a laissé présager la sortie surprise d’un album Blanco Nemesis de Booba en cette fin d’année pour concurrencer Gims avec son nouvel opus Les Dernières Volontés De Mozart, l’interprète de Ratpi World n’a finalement dévoilé aucun projet ce vendredi 2 décembre. Par contre B2O n’a pas manqué de commenter les chiffres des ventes de son rival en faisant notamment la comparaison avec SDM ainsi que son album Ultra.

Après une courte période d’apaisement dans leur clash, Booba a relancé les hostilités en se moquant du classement dans le Top Singles des derniers titres de Gims notamment ses featurings avec Soolking et Carla Bruni qui n’ont pas rencontré le succès escompté sur les plateformes de streaming. Meugui de son côté dans une récente interview a expliqué pourquoi il a recommencé à répondre aux attaques de B2O après une période de silence. “C’était un moment de fatigue. je revenais d’un long voyage et j’ai voulu répondre un jour. Mais j’ai répondu une fois je crois. Je ne sais pas.” s’est justifié le mari de Demdem.

LDVM de Gims très loin des ventes d’Ultra de Booba !

“C’est quelqu’un qui m’aime beaucoup de base. Et vous savez que l’autre face de l’amour. C’est la haine. Donc je pense que c’est quelqu’un qui a été blessé. C’est un fan je pense” avait-il ajouté dans cet entretien au sujet de leur conflit. B2O n’a pas répondu à cette déclaration du rappeur de la Sexion D’Assaut et a préféré réagir à l’annonce des premières ventes LDVM tombées ce lundi.

Même s’il n’a pas sorti de nouvel album, Booba a affiché son soutien à son poulain du 92i. La semaine dernière, SDM a en effet présenté un album le même jour que Meugui avec “Lien du 100“. Le projet a réussi un bon démarrage avec 2 millions de streams sur Spotify et un peu moins de 6 000 ventes pour ses trois premiers jours d’explication alors que Gims a totalisé 6 097 ventes sur la même période ce qui n’a pas échappé au DUC. Kopp a ensuite comparé dans une story les ventes en mid-week de son dernier album Ultra paru au mois de mars 2021 avec un cumul de 19 255 ventes uniquement avec le streaming, l’opus avait ensuite été certifié disque d’or quinze jours après sa sortie.

Des chiffres que Booba a tenu à rappeler fièrement à Gims dans une story du compte SonsOfPiraterie qu’il utilise depuis la suppression de ses autres profils avec la légende “Sans le physique… seulement en streaming“ et en affichant les 1 525 ventes en streaming de LDVM dont aucun titre n’a réussi à se placer dans le Top 50 des morceaux les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming.

A noter toutefois que Meugui réalise le plus souvent ses plus gros scores avec les ventes en physique. L’ex-membre du groupe Lunatic ne devrait pas manquer de réagir au prochain classement du Top Album à paraitre ce vendredi pour notamment comparer les ventes de SDM à celle de l’auteur de Bella dont tous les albums en solo sont au minimum certifiés double disque de platine et les trois premiers disque de platine.