Fred Musa très énervé contre Nekfeu répond à son attaque

Nekfeu s’attaque à Fred Musa et Skyrock en les traitant de “Pédophile”, l’animateur en fait toujours les frais !

L’affaire remonte au mois de décembre 2020 lorsque Alpha Wann a dévoilé une mixtape surprise de 17 titres nommée “Don Dada Mixtape Vol. 1” sur laquelle il a invité Kalash Criminel, Dinos, Kaaris, Freeze Corleone, Lesram et Nekfeu. L’ancien membre du groupe 1995 avait réglé des comptes avec Skyrock en adressant un gros tacle à la radio que n’a toujours pas digéré Fred Musa.

Fin 2020, après une période de silence suite à la parution de son album solo “Les Étoiles vagabondes”, Nekfeu fait son retour pour poser un couplet sur le morceau “San Andreas” en featuring avec Lesram extrait du dernier projet d’Alpha Wann. “Skyrock, pédophile FM, chez nous, y a personne qui les aime. Ça fait semblant en attendant d’peser assez pour les bai*er jusqu’à l’os” lâche Ken Samaras en faisant référence à l’accusation contre Pierre Bellanger, le PDG de la radio accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineures. Dans cette affaire, la justice l’avait reconnu coupable de “corruption sur mineure” est condamné en appel à 50 000 euros d’amende et 3 ans de prison avec sursis.

Près de deux ans après cette attaque, très remonté, l’animateur de l’émission Planète Rap n’a pas oublié les propos de Nekfeu dans ce morceau et s’est exprimé sur cette punchline en confiant notamment les tords que cela lui cause depuis la parution du titre. “À un moment, j’en ai ras-le-cul qu’on vienne me demander sur les réseaux sociaux si c’est vrai qu’on est une radio de pédophiles” a tout d’abord déploré Fred Musa.

“C’est un peu cette porosité qu’il peut y avoir parfois avec des gens que je considère plutôt de gauche. Nekfeu est peut-être de gauche, ou je me trompe, mais à priori en tout cas. De sa sensibilité sur les sujets, sur le monde, sur plein de choses.” a ajouté l’animateur avant de poursuivre à l’encontre de Nekfeu, “Mais qu’il puisse balancer ça, non, ça passe pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les gens qui bossent à Skyrock acceptent qu’il y ait un patron pédophile ? Et qu’on soit complices de ça ? Je suis plus qu’énervé en fait. Je suis atterré par ces mensonges. C’est de la pure démagogie.”.

Fred Musa a ensuite expliqué que cette phrase de Nekfeu reste toujours d’actualité car il en fait encore les frais aujourd’hui. “C’est du mensonge à l’état brut, mais ce sont des choses qui restent. Moi, régulièrement, quand j’ouvre mon Twitter, “pédophile”, “toi, ton patron est pédophile”, après c’est Laurent qui est pédophile, on est tous dans un espèce de truc auquel il contribue. Pas que lui hein, il y en a eu d’autres avant lui. Mais il y contribue d’autant plus que c’est quelqu’un qui a quand même une large audience”.

“Ça me fait d’autant plus chier parce qu’il m’a donné et me donne du sourire généralement avec ses morceaux. Parce que c’est évidemment un très bon kickeur. Artistiquement, c’est un super mec. J’arrive pas à le détester totalement, quoi. À moitié.“, a-t-il conclu alors que le rappeur du S-Crew ne s’est exprimé sur cette affaire.