Quand Gims se balade avec un fusil dans son coffre

Gims ne rigole pas et a un sacré joujou caché plutôt surprenant dans son 4×4 !

Gims est très actif en ce moment avec son nouvel album “Les Dernières Volontés de Mozart“, son hymne de la Coupe du Monde de football au Qatar avec le single “Arhbo” en compagnie d’Ozuna et son invitation par la FIFA pour chanter sur scène lors de la finale du Mondial. En plus de son actualité musicale une ancienne vidéo pour le moins insolite du rappeur de la Sexion D’Assaut a refait surface.

Il y a un peu plus de deux ans avant la parution de son projet “Le Fléau“, Gims s’était filmé dans une séquence en train de faire du shopping pendant son temps libre. Après avoir fini ses achats, Meugui a mis les sachets dans le coffre de sa voiture en laissant apparaitre un surprenant objet dans son véhicule. En effet la mari de Demdem a dévoilé qu’il a un fusil à lunettes dans le coffre de son 4×4.

L’interprète de Bella n’a pas expliqué la raison pour laquelle il circule avec une arme dans le coffre de son véhicule et a laissé planer le doute si l’arme est authentique ou non alors que la séquence était devenue virale sur les réseaux sociaux et vient de réapparaitre suscitant le questionnant des fans.

A l’époque en plein clash avec Booba, les fans ont rapidement imaginé qu’il possède ce fusil pour ce protéger d’une éventuelle agression. « Si tu me cherches, ana fi dar (tu me trouveras chez moi)» chante-t-il d’ailleurs dans son titre “Ana Fi Dar” extrait de l’album “Ceinture noire” paru en 2017.