Jul réalise une énorme performance avec les ventes de Cœur Blanc

Encore des chiffres incroyables pour Jul !

Jul écrase tout sur son passage et affole toujours les compteurs avec chacun de ses nouveaux projets. Le J va sans aucun doute décrocher un nouveau disque d’or avec Cœur Blanc dès cette semaine car en trois jours seulement il est déjà proche d’atteindre le seuil des 50 000 ventes et devrait prendre la première place du Top Album cette semaine.

En attendant les chiffres d’exploitation des 7 premiers jours d’exploitation de Cœur Blanc, Jul a déjà écoulé 34 088 exemplaires du projet en mid-week avec dans les détails 10 979 ventes en streaming, 22 570 ventes en physique, et enfin 539 ventes en téléchargement. Le projet réalise aussi le meilleur démarrage album en 24h de l’année sur Deezer. Ce 26ème album s’annonce donc comme un nouveau succès pour le rappeur Marseillais dont tous les projets sont au minimum certifiés disques de platine.

Pour cet double album de 40 titres, Jul a invité des artistes internationaux du côtés des featurings avec pour le Maroc : Abduh, l’Espagne : Morad et Any Gonzalez, l’Italie : Rhove, Anna et Paky, l’Angleterre : French The Kid et M Huncho, les Pays-Bas : Mula B et 3Robi, l’Algérie : Didine Canon 16, la Tunisie : Samara, la Suède : Elai et enfin pour la France : Jimmy Sax, Houari, KVRA et Moubarak.

L’artiste le plus écouté en France sur Spotify en 2022 prépare déjà la réédition de cet opus. “Je travaille déjà sur une réédition de mon album avec des gens de toutes nationalités : Allemands, Belges, Roumains, Corses, Comoriens, Gitans…” a-t-il confié dans une interview pour La Provence.