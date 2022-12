Mac Tyer passé à tabac, la vidéo choque les internautes

Le rappeur Mac Tyer mêlé à une bagarre, la séquence diffusée sur la Toile devient virale !

Après sa récente collaboration avec Doria sur le titre “Vérité” extrait de l’EP MDP 2 (MoDe oPératoire) paru le 25 novembre 2022, Mac Tyer fait à nouveau parler de lui mais pour une toute autre raison que la musique. L’ancien membre du groupe Tandem se retrouve au centre d’une vidéo qui agite les réseaux dans laquelle il s’embrouille avec une autre personne.

Depuis quelques heures, des images circulent sur les réseaux mettant en scène Mac Tyer se faisant frapper par un individu qui serait un proche de sa cité selon les rumeurs. Cette personne en question semble être une connaissant de quartier du rappeur du 93 nommé Zeur. “Je le connais depuis que je suis tout petit carrément, depuis que je suis gamin (…) On regardait les grands jouer au foot (…) La première fois quand je lui ai parlé il y avait un grec dans la cité. Il me manquait deux euros. Je lui ai demandé, il m’a donné vingt euros” avait confié ce dernier sur leur première rencontre.

Cette époque est révolue et ils sont visiblement en conflit désormais. D’après les informations du compte Kuntakinte 840 qui a relayé les images de l’altercation, ce différent est lié à une histoire d’escroquerie. Sur Twitter, la vidéo a suscité des nombreuses réactions se retrouvant dans le Top Tweets France ce matin. “Vous mettez Mac Tyer en TT pour une bagarre mais quand il distribue gratuitement des kits scolaires à des petits vous faites les aveugles. Vous aimez trop la haine ici.”, “Mac tyer il a vu grandir le mec j’ai trop la haine c’est un père de famille pas besoin d’en arriver jusqu’à la le vieux père de la nation il a trop représenter…”, “ouvrir l’appli et voir Mac Tyer au sol, purée quel début de semaine”, “Mac Tyer ma légende d’Auber, moi je suis dans le déni j’veux faire comme si j’avais rien vu”, “Mac Tyer a sorti trop de classique pour que je puisse accepter cette vidéo. On fait comme si on a rien vu” peut-on lire dans les commentaires des internautes sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Pour le moment aucun des protagonistes n’a fait de commentaire sur cette vidéo.

93 tu peux pas teste voila mac tyer maintenant pic.twitter.com/OkOJATCyTZ — BradDeBouze (@Medson77) December 11, 2022

C’est lui “zeur” le mec qui a frappé mac tyer 🙊 pic.twitter.com/j61QMq3zv6 — azerty (@Azerty0803) December 11, 2022