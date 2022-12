Angèle a sèchement recalé Jul qui lui fait passer un message

Jul révèle s’être pris un gros STOP d’Angèle. Le rappeur Marseillais en explique la raison et ne perd pas espoir de réaliser cette connexion.

Après les rappeurs Roméo Elvis qui est son frère sur “Tout oublier” puis Damso sur “Démons” et Orelsan avec le single “Évidemment“, Angèle va-t-elle collaborer avec un autre rappeur francophone ? La réponse reste en suspens ! Jul a effectivement souhaité mettre en place un featuring avec la chanteuse mais pour le moment sa démarche n’a pas abouti. Elle a refusé la première requête de l’OVNI du rap français qui de son côté y croit encore.

En répondant aux questions de Hugo Décrypte dans une récente interview, Angèle a laissé entendre être prête à travailler avec Jul sans donner plus de précision sur cette possibilité d’avoir un featuring inédit entre les deux artistes qui ne semble pas être d’actualité pour le moment. En effet dans un entretien avec BFM Marseille pour parler de son nouvel opus qui s’est déjà écoulé à plus 34 000 exemplaires en trois jours d’exploitation, l’interprète de Tchikita s’est exprimé sur cette déclaration de l’artiste Belge le concernant et a donné quelques détails sur la demande sans suite qu’il a réalisé.

En effet Jul a confié avoir fait une demande de collaboration auprès d’Angèle mais celle-ci a rejeté la proposition. Il semble avoir fait cette requête au mauvais moment mais la porte reste ouverte. “J’ai déjà fait une démarche pour faire un son avec elle. Mais elle m’a dit qu’elle ne faisait plus de son avec les rappeurs.” a-t-il expliqué avant de préciser, “C’est le retour que j’ai eu. Donc après, si elle veut faire un son, on est là“.

Le J vient d’ailleurs de réaliser des nombreuses collaborations internationales sur son dernier album “Coeur Blanc” dont une réédition est déjà au programme avec des nouveaux invités de toutes nationalités, Allemands, Roumains, Corses, Comoriens ou encore des Belges de quoi laisser un espoir d’avoir une connexion avec la sœur de Roméo Elvis.