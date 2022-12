Mac Tyer réagit à son agression soutenu par les internautes

Une vidéo choquante qui déjà beaucoup parler, les messages de soutien à Mac Tyer se sont multipliés.

Ce lundi les images du passage à tabac de Mac Tyer ont fait le tour du web. L’ancien membre de groupe Tandem s’est même retrouvé dans le Top des Tendances en France sur Twitter. Une situation qui a fait réagir le rappeur du 93 même s’il n’a fait aucune déclaration sur cet indicent, il a reçu des nombreux messages de soutien relayés dans sa story Instagram.

Alors que les raisons qui ont poussé un individu à s’en prendre dans la rue à Mac Tyer ne sont pas officiellement connues, la vidéo de son agression est devenue virale sur la toile et a agité les réseaux. Selon les rumeurs l’altercation a été causée en raison d’un différend entre le rappeur et une autre personne pour une histoire d’escroquerie mais les faits ne sont pas confirmés. Les images de l’artiste du 93 au sol se faisant frapper ont choqué les internautes et des nombreux internautes ont décidé de lui apporter de la force dans cette épreuve.

Mac Tyer n’a fait aucune déclaration sur la cause de cette agression mais a déploré que cela fasse plus parler que les bonnes actions qu’il a réalisé par le passé comme lorsqu’il a distribué des fournitures scolaires aux enfants de son quartier, à Aubervilliers.

Les internautes apportent de la force à Mac Tyer !

“Mac Tyer a sorti trop de classique pour que je puisse accepter cette video. On fait comme si on a rien vu”, “J’apporte tout mon soutien au Général Mac Tyer n’en déplaise aux gens il fait partie du Hall of Fame. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu’il a apporté au RAP FRANÇAIS. @general_mactyer Merci pour les travaux qui sont considérables”. “Big respect à @general_mactyer Personne n’est parfait, personne n’est invincible… Malheureusement aujourd’hui les auditeurs préfèrent savoir ce qu’il y a dans la vie des artistes que dans ses lyrics « Ceux qui savent t’écoutent » Force à toi”.

“La réaction des gens sur Twitter a l’histoire de MacTyer en dit long sur la mentalité de certains auditeurs de Rap… Faut être bon rappeur mais aussi champion de MMA, Gangster, millionnaire si jamais tu te fais tabasser c’est limite si ta musique n’a plus de valeur” peut-on lire dans une partie des messages de soutien à l’artiste qu’il a partagé dans sa story ou encore “Vous mettez Mac Tyer en TT pour une bagarre mais quand il distribue gratuitement des kits scolaires à des petits vous faites les aveugles. Vous aimez trop la haine ici.”.

