Maes fait tabasser l’admin d’une page fan de Booba à 5 contre 1, B2O balance

Nouvel épisode dans leur virulent clash : Booba affirme que Maes aurait fait passer à tabac l’administrateur d’une de ses pages fans.

Entre les deux stars du rap français plus rien ne va et ils ne sont visiblement pas prêts d’apaiser les esprits. Booba vient lancer une lourde accusation contre Maes alors qu’il avait fait des révélations du passage à tabac contre le blogueur Aqababe avec des vidéos compromettantes pour prouver ses propos cette fois-ci c’est un administrateur d’une page fan de B2O qui aurait subi les foudres du Sevranais.

En effet ce 14 décembre une vidéo a fait surface sur Twitter provenant de la chaîne Telegram de Maes dans laquelle plusieurs personnes s’en prennent à un jeune homme. L’individu se fait rouer de coups et verser du liquide dessus. La séquence est accompagnée du message : “Msg aux pages fan et aux artistes de Booba, continuez de jouer avec les photos des femmes des gens et a vous mêler des problèmes qui vous dépasse vous allez tous y passer peu votre localisation en France ou en Belgique. Il est ou votre père pour vous défendre ? Les réseaux c’est pas la vraie vie bande de c*ns. #LPEF”.

Plusieurs médias ont relayé les images avant que Booba ne réagisse à cette affaire pour s’indigner des agissements de son rival et donner des nouvelles de la victime de cette agression. Le rappeur du 93 se serait vengé d’un fan de B2O dont il n’aurait pas apprécié les révélations sur sa vie privée avec notamment la divulgation des photos de sa compagne sur Internet.

“@MaesOfficiel La plus grosse balance avant toi c’est ton cellulaire! Espèce de lâche t’es vraiment une petite mer*e. Dieu merci il va bien. 5 contre 1 y s’en est bien sorti“ s’est insurgé Booba sur Twitter en publiant un article sur cette affaire avec le titre “Maes passe à tabac l’admin d’une fan page de Booba” puis en ajoutant “tu choques la toile Georgey”. “Georgey le gros voyou. Tu cachais bien ton jeu t’es vraiment une grosse merde. S’en prendre à des innocents. Tellement t’es haineux et jnouné. 5 contre 1 dieu merci il est en pleine forme. Karma is coming” a poursuivi le DUC sur Instagram alors que Maes n’a pas répondu à cette accusation d’agression.

