Miss Croatie n’a pas pu tenir son pari provocateur envers le Qatar

Ivana Knoll était prête à tout pour son pays même a dépassé certaines limites mais elle a dû se rétracter !

La Croatie n’a pas réussi à rééditer l’exploit de 2018 en Russie en se qualifiant pour la finale de la Coupe Du Monde. Une grande première il y a 4 ans pour le pays d’Europe de l’Est de la côte adriatique mais cette fois-ci, l’équipe emmenée par Luka Modric a été battue par l’Argentine sur le score de 3 buts à 0 en demi-finale ce qui a mis aux espoirs de l’influenceuse Croate Ivana Knoll mais elle n’aura pas à assumer les conséquences de son pari très risqué.

Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, celle qui est surnommée Miss Croatie fait sensation avec ses tenues provocatrices dans un pays très strictes à ce sujet pour les femmes. L’influenceuse en a profité pour faire exploser sa notoriété auprès des internautes en passant de 2,5 millions de fans à plus de 3,1 millions cette semaine sur son compte Instagram. Ivana ne cesse de faire parler alors qu’avant le tournoi elle n’était connue principalement que dans son pays, sa communauté s’est agrandie à une vitesse fulgurante depuis le début de la compétition.

Ivana Knoll aurait déclenché la colère des Qataris !

L’ancienne miss s’est fait remarquer pendant les matchs de la Croatie avec ses tenues aux couleurs de son pays mais aussi fréquemment très suggestives ce qui va à l’encontre du dress code au Qatar. Dans les tribunes, elle arrive toujours a attiré les regards vers elle tout en relayant les images sur ses réseaux sans que cela ne lui porte préjudice jusqu’à maintenant.

Avant la demi-finale de la Croatie face à l’Argentine, elle était pourtant prête à aller encore plus loin pour faire le buzz mais cela aurait pu lui valoir une sévère sanction. En effet, la jeune femme a confié dans une interview avec un média allemande vouloir enlever son haut aux couleurs du damier rouge et blanche, « Si la Croatie gagne, le drapeau tombe » ce qui est en contradiction avec les lois du Qatar et aurait déclenché la fureur des autorités locales.

Une promesse que Miss Croatie n’aura donc pas à tenir en s’évitant au passage une polémique. Alors que ses fans ont exprimé une certaine déception sur les réseaux même si elle ne devrait pas manquer d’être présente dans les tribunes lors de la petite finale pour la troisième place entre la Croatie et la Maroc ce samedi à 16h avec sans doute une nouvelle tenue insolite afin de soutenir son pays.