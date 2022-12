Benzema : la véritable raison de sa discorde avec les Bleus révélée

L’amitié entre Benzema et Deschamps encore brisée ! Avant la finale face à l’Argentine, la presse sportive s’est agitée toute se la semaine sur la présence ou non du Ballon D’Or 2022 au Qatar ce dimanche pour soutenir ses coéquipiers. Invité par Emmanuel Macron et autorisé par son club à quitter Madrid, KB9 n’assistera pas à l’événement.

Revenu en équipe de France l’année dernière à l’occasion de la Coupe d’Europe avant de réussir à remporter son premier trophée en Bleus avec la Coupe des Nations, Karim Benzema devait être un atout majeur pour Didier Deschamps afin de remporter une nouvelle Coupe du Monde mais suite à une blessure à l’entrainement, le Madrilène n’a pas participé à la belle aventure des joueurs de l’équipe de France qui ont réussi à s’offrir une deuxième finale consécutive en quatre ans.

Après l’annonce officielle de son forfait avant le début de la Coupe du Monde, Benzema a subitement quitté l’hôtel au Qatar pour rentrer à Madrid et rapidement des rumeurs ont commencé à circuler sur des tensions entre le joueur et le staff. Cela n’a pas affecté le parcours de la France qui a réussi à parvenir en finale de tournoi alors que le buteur français a de son côté pris quelques jours vacances avant de reprendre l’entrainement au Real.

C’est fini entre Benzema et l’équipe de France !

La rumeur s’est ensuite propagé d’un possible retour de Benzema avec l’équipe de France sachant que son n’absence n’a pas été comblée par un autre joueur, il figure toujours sur la liste des joueurs sélectionnés et le sera encore pour la finale. Finalement, KB9 ne fera pas son retour au Qatar ce dimanche face à l’Argentine, il a refusé l’invitation vient de confirmer le journal L’Équipe en révélant qu’il a bien un problème entre le joueur et l’encadrement des Bleus, l’ancien Lyonnais n’a pas compris la façon de gérer son forfait.

D’après le média l’attaquant Madrilène aurait souhaité rester avec ses coéquipiers afin de se soigner pour garder une chance de participer à un match de la Coupe du monde et n’aurait pas compris le refus du staff dans la mesure où personne n’a été appelé pour prendre sa place.

Benzema n’a visiblement pas digéré le choix de Deschamps de le faire quitter le Qatar pour éviter de “polluer” le groupe pendant le tournoi ce qui explique ses messages mystérieux sur les réseaux ces derniers jours et sa décision de ne pas revenir pour la finale.

