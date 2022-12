Gims à Miss France 2023, les internautes dézinguent son duo avec Carla Bruni

Le duo Carla Bruni et Gims se fait détruire sur Twitter après leur prestation à Miss France 2023.

Alors qu’il va se produire avant la finale de la Coupe du Monde au Qatar opposant l’Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé, Gims a participer l’élection de Miss France 2023 en interprétant en direct dans l’émission son duo avec Carla Bruni sur le single “Demain” extrait de l’album “Les Dernières Volontés de Mozart”. La performance du rappeur de la Sexion D’Assaut avec la compagne de Nicolas Sarkozy n’a pas convaincu le public qui n’a vivement commenté l’événement sur Twitter.

Indira Ampiot, Miss Guadeloupe a remporté le concours ce samedi soir le concours de Miss France 2023. En plus de découvrir la nouvelle Miss, les téléspectateurs ont pu voir le duo improbable entre Carla Bruni et Gims se produire sur scène sauf que cela n’a pas fait l’unanimité auprès des internautes qui ont notamment déploré que les deux artistes ont cassé l’ambiance de la soirée. C’est sur Twitter que le public s’est lâché contre eux.

“Il est donc presque minuit et, sans préparation psychologique, on nous balance Carla Bruni et Gims qui chantent. Pourquoi toute cette violence ?”, “Y’a pas à casser l’ambiance en mettant un duo entre Carla Bruni et Gims, j’ai la haine”, “Une collab Carla Bruni et Gims? Ça y est on est dans le metaverse ?”, “Gims et Bruni ça va m’endormir” ont notamment décrit les internautes sur le réseau social à l’oiseau bleu pour critiquer les chanteurs sur scène alors que Meugui a confié dans une récente interview en réponse à une journaliste être prêt à faire un featuring avec un joueur de football comme par exemple Kylian Mbappé ou bien Olivier Giroud.

Avec cette connexion en compagnie de Carla Bruni, Gims a concrétisé son souhait déclaré dans un ancien titre “Yougata Vibe” en featuring avec Mister You extrait de l’album de ce dernier “La Rue C’est Paro” paru en 2008 dans lequel il avait chanté sur son couplet, “Tiens en parlant d’avenir, que va d’venir Sarkozy ? Si j’me décidais à faire un feat avec Carla Bruni”.

C’est quel genre de Multiverse ça encore Carla Bruni et Gims qui ont fusionner ptdr #MissFrance #MissFrance2023 pic.twitter.com/WhntZMSL9J — ⚘️ (@mghe__) December 17, 2022