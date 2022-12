Benzema et l’équipe de France, c’est officiellement fini

Benzema, l’énorme coup de tonnerre !

Pour fêter ses 35 ans ce 19 décembre 2022, Karim Benzema a réservé une très mauvaise surprises aux fans des supporters de l’équipe de France au lendemain de le défaite des joueurs de Didier Deschamps en finale de Coupe du Monde au Qatar face à l’Argentine en annonçant officiellement la fin de son aventure avec les Bleus.

“J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve“ a déclaré cet après-midi Benzema sur ses réseaux pour exprimer son souhait de prendre sa retraite internationale afin de se consacrer uniquement désormais à son club du Real Madrid. Après des nombreuses rumeurs d’un conflit avec le staff de l’équipe de France ainsi qu’avec Didier Deschamps notamment en raison du fait d’avoir été contraint de quitter le groupe suite à sa blessure puis de ne pas être venu assister à la finale avec d’autres joueurs comme Nkunku, Hernandez ou encore Kimpembe, KB9 a définitivement tourné la page de la sélection.

Karim Benzema ne portera plus le maillot des Bleus !

Avec un bilan de 97 matchs pour 37 buts en équipe de France, Karim Benzema n’aura pas réussi à réaliser son rêve de remporter la Coupe Du Monde avec son pays après avoir tout remporté en club avec le Real Madrid dont 5 Ligue des Champions. Le buteur Madrilène aurait tout de même pu gagner un titre avec sa sélection nationale avec son retour surprise l’année dernière à l’occasion de l’EURO 2020, éliminée lors des huitièmes de finales aux tirs au but tout comme face à l’Argentine en finale de Coupe du Monde, la Coupe d’Europe a été échec mais KB9 a obtenu le trophée de la Ligue des Nations. Lors de ce tournoi, l’ancien Lyonnais a grandement contribué à la victoire de la France face à la Belgique et l’Espagne.

La déclaration de Benzema a rapidement été suivie de nombreux hommages pour le remercier pour ce qu’il a apporté aux Bleus et saluer son parcours.