Booba célèbre le triomphe de l’Argentine et se fait méchamment lyncher

Booba choque les internautes pour son soutien à l’Argentine de Lionel Messi !

L’Argentine a décroché sa troisième étoile ce dimanche soir au terme d’un match avec des nombreux rebondissements en finale de la Coupe du Monde face à la France après un score de parité 3-3, les deux équipes se sont départagées dans la séance des tirs au but, fatale pour les Bleus qui ont perdu 4 buts à 2 suite aux tirs manqués de Tchouaméni et Coman. Booba n’a pas manqué de réagir à cette victoire des Argentins en les félicitant.

Habitué à susciter la controverse, Booba a encore agacé les internautes. Après avoir pourtant soutenu les joueurs de l’équipe de Didier Deschamps avec le tweet “ALLEZ LES BLEUS” tout en postant le clip vidéo de son single “Leo Messi” en hommage à Lionel Messi. Un titre produit par Enz00Beats paru au mois de novembre 2021 sur lequel B2O dédicace le numéro 30 du Paris Saint Germain quelques mois après son transfert dans la capitale française. Mais suite à la victoire des coéquipiers d’Angel Di Maria face à la France dans lequel Kylian Mbappé a réalisé un triplé et l’ancien Barcelonais un doublé, le DUC a exprimé son soutien aux Argentins.

Les fans énervés de la réaction de B2O !

Avec cette victoire la Pulga, septuple vainqueur du Ballon D’Or vient de réussi à l’âge de 35 ans d’enfin remporter sa première Coupe du monde pour compléter son impressionnant palmarès et entrer encore un peu plus dans la légende du football. En réaction à cet exploit, Booba a relayé sur Twitter une vidéo d’hommage en mémoire à Diego Maradona avec le morceau “Daddy” de SDM ainsi que le message, “NUMÉROS 10” et un drapeau pirate. Kopp a ensuite poursuivi avec le message énigmatique, “Le temps met tout le monde à sa place. Chaque roi sur son trône et chaque dans son cirque.”. Sur Instagram l’ancien membre du groupe Lunatic a également publié plusieurs stories pour célébrer la victoire des Argentins.

Malgré près de 10 000 “J’aime” sur sa publication, cette réaction de Booba n’a pas plu à ses fans qui se sont agacés de cette position en faveur de l’Argentine. “Même pas un minimum de honte de ta part ? En plus de faire le faux mec des cité tu fais le faux argentin ?”, “Rassure-moi tu étais pour notre équipe au moins où on rentre en guerre toi et moi”, “Va faire tes concerts en Argentine encu*é”, “tu dégoûtes aussi toi, viens plus en France”, “non pas ça, pas maintenant Booba stp pitié”, “Honteux”, “depuis 15 ans je t’écoute, supprime le tweet stp mec” ont décrit les internautes dans les commentaires du post de B2O.