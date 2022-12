Vegedream détruit, son tube était prêt pour le triomphe de la France

Le cœur brisé, Vegedream avait tout prévu !

L’auteur du tube “Ramenez la coupe à la maison” en 2018 avait déjà tout préparé en studio pour célébrer la victoire de l’équipe de France de football Coupe du Monde mais malheureusement n’a pas pu venir à bout de l’équipe de l’Argentine malgré une superbe remontada en fin de match grâce à Kylian Mbappé. Vegedream de son côté avait pourtant déjà tout prévu en cas de victoire mais il a dû faire marche arrière.

Comme il y a 4 ans, Vegedream s’était déjà préparé pour célébrer en musique le triomphe des Bleus. La semaine dernière suite à la qualification en finale de Coupe du Monde de la France face au Maroc en demi-finale de la compétition, les internautes ont commencé à interpeller le chanteur pour demander un nouvel hymne. En 2018 avec 447 millions de vues pour le clip et plus de 330 millions d’écoutes sur Spotify, le single “Ramenez la coupe à la maison” avait tourné en boucle dans toute la France. L’artiste avait fait un carton avec ce hit dans lequel il cite tous les noms des joueurs vainqueurs de la coupe du monde 2018 et ces derniers ont ensuite transformé ce titre en hymne des Bleus.

“Avant de faire le titre, on regardait le match ici. Je ne sais pas si tu t’en rappelles. C’était pendant les quarts de finale avec l’Uruguay (…) A ce moment-là, j’avais déjà en tête de faire le son. Mais je n’en avais pas parlé.” avait confié Vegedream sur son inspiration pour ce morceau. “L’instru on l’a fait sur place, j’avais fait un medley des plus grosses mélodies que j’avais faites dans d’autres sons. Je me suis pas cassé la tête, j’ai dit le nom de tous les joueurs et fin” avait-il précisé. Le scénario du Mondial en Russie ne s’est finalement pas reproduit au Qatar, la France a perdu la finale. Silencieux pendant tout le tournoi, il a relayé une vidéo sur Snapchat en studio avec des amis pour exprimer sa déception, dans la séquence, il s’ambiance sur un single inédit prévu pour célébrer Kylian Mbappé et ses compères.