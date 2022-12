Rim’K a recalé Rihanna, il le rappelle en musique

Rim’K a mis un gros vent à Rihanna !

Après avoir entamé l’année avec le single “Iceberg”, Rim’K clotûre 2022 de la meilleure des manière balançant “Drama” sur une très explosive production de Hadès et un petit tacle gentil Rihanna. Le tout est sublimé par un visuel tournée en Algérie et une fois encore réalisé par Kamel Gondry et Youcef Bennaceur.

“Drama” est le deuxième single solo de Rim’K cette année. Dans ce titre le membre du 113 revient sur sa carrière débutée avec ses compères Mokobé et AP revenant sur différentes anecdotes de son parcours dont le fameuse collaboration avec Rihanna que le groupe a refusé. “J’suis dans mes affaires. J’ai pas le temps de les cala. Chez nous la fierté mieux que la plata. Une vie pleine de drama. Ne me poussez pas à faire le mal” chante le rappeur et producteur franco-algérien de 44 ans avant de déclarer dans le premier couplet “Jе fais un feat avec Daft Punk et je dis non à Rihanna“.

Le 113 n’a pas apprécié les termes de l’arrangement.

En 2002, le 113 a en effet travaillé avec Thomas Bangalter des Daft Punk pour le morceau “113 fout la merde” produit par DJ Mehdi extrait de l’album du même nom. Quatre après cette collaboration, en 2006, le groupe Parisien a eu la possibilité d’enregistrer un featuring international avec Rihanna. La connexion n’a pas vraiment emballé Mokobé, AP et Rim’K qui ont décliné la proposition car les trois membres du collectif ne souhaitaient pas réaliser un morceau à distance sans rencontrer en personne la célèbre chanteuse qui n’avait pas la même notoriété qu’aujourd’hui à l’époque.

Abdelkarim Brahmi Benalla a de son vrai nom avait révélé l’information il y a quelques années dans une interview avant de s’expliquer sur ce refus en comparant cette demande de collaboration à un “arrangement de maisons de disque” et il n’avait pas envie d’y prendre part avec ses acolytes.