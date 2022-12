Benzema se désabonne des joueurs français, la vraie raison de son départ tombe

Des nouvelles révélations sur le scandale entre Karim Benzema et l’équipe de France viennent de tomber. Tout d’abord sur Instagram le Ballon D’Or vient de faire un geste fort de sens à l’encontre d’une grande partie de ses coéquipiers chez les Bleus, il a décidé de ne plus les suivre sur le réseau social à l’exception d’une poignée de joueurs.

La cause du départ de Benzema révélée !

Il n’y a plus aucun doute possible maintenant il s’est réellement passé quelque chose de grave au Qatar entre l’équipe de France et Benzema qui après son refus d’assister à la finale malgré l’invitation d’Emmanuel Macron a annoncé dans la foulée sa retraite internationale. L’attaquant Madrilène vient également d’unfollow quasiment tous les joueurs de l’EDF sur Instagram y compris comme par exemple Hugo Lloris ou encore Antoine Griezmann avec lesquels des rumeurs de tension ont circulé ces derniers jours. Karim est tout de même resté abonné à Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, Marcus Thuram, Eduardo Camavinga et aussi son coéquipier en club Aurélien Tchouaméni auquel il s’était aussi désabonné dans un premier temps.

En début de semaine le Romain Molina a affirmé que la blessure KB9 n’était pas aussi grave qu’annonçait dans la presse et par le staff de l’équipe de France, selon le journaliste, il s’agissait là d’un prétexte pour le faire quitter le groupe afin certains cadres de l’équipe se sentent plus à l’aise. “Est-ce qu’il y avait des joueurs contents du départ de Karim Benzema ? Oui, notamment Hugo Lloris et Antoine Griezmann. Ils n’ont jamais accepté le retour de Benzema en Bleus parce qu’ils disaient que c’était leur équipe” a-t-il assuré. Cette décision de Benzema d’arrêter de suivre des joueurs de l’équipe de France confirme la rumeur.

Je suis désolé Karim, mais tu dois partir.

Le quotidien AS a donné encore plus de crédibilité à cette théorie en réussissant à obtenir plus d’information sur l’éviction de Benzema en raison d’une “blessure au quadriceps de la jambe gauche”. Après avoir ressenti une douleur, le joueur a allé à la clinique Aspetar de Doha en compagnie du médecin des Bleus. Suite à la publication de son diagnostic d’une petite blessure musculaire qui a également été envoyé au staff du Real. Le média explique ensuite que KB9 était persuadé de pouvoir rejouer dans un délai de 10 jours et donc de poursuivre l’aventure avec ses coéquipiers des les huitièmes de finale et n’aurait donc manqué que les trois matchs contre l’Australie, le Danemark puis face à la Tunisie.

Le joueur Madrilène souhaitait donc rester au camp d’entraînement à Doha mais il a été surpris d’apprendre que le service médicale de la FFF et le sélectionner Didier Deschamps lui ont demande de quitter le camp d’entrainement. “Je suis désolé Karim, mais tu dois partir” lui arait froidement annoncé le médecin des Bleus, une décision qui ressemble à une excuse pour laisser la place de titulaire à la pointe de l’attaque à Olivier Giroud. Benzema a donc directement fait ses valises pour retourner à Madrid avec la fin de ses espoirs de remporter la Coupe du Monde.

🚨 Le soir de sa blessure, Didier Deschamps et Franck Le Gall sont allé voir Benzema dans sa chambre. Le médecin français dit : “Je suis désolé Karim, mais tu dois partir.” Deschamps assiste à la scène dans le silence. [ @diarioas ] #rmalive pic.twitter.com/fuBgXQGJ68 — Real Madrid French (@RMFrench_) December 21, 2022

Karim Benzema follow de nouveau son coéquipier Aurélien Tchouaméni ! 🇨🇵 https://t.co/qm5oneezLU pic.twitter.com/QCcyGZIuOU — Vibes Foot (@VibesFoot) December 21, 2022