Booba fustige Mbappé, “tu préfères envoyer des nudes”

Mbappé devient la cible de Booba !

92i Veyron c’est l’un des nombreux classiques de la discographie de Booba que la plupart des joueurs de l’équipe de France apprécient mais pas Mbappé. En effet dans un reportage diffusée par TF1, les Bleus s’ambiancent sur le titre du fondateur du 92i, la plupart d’entre eux reprennent en cœur les paroles du morceau à l’exception de Kylian concentré sur son smartphone avec des écouteurs sur les oreilles, il est impassible.

Fin 2015, Booba a dévoilé l’album “Nero Nemesis“, les singles “Walabok” avec Karim Benzema en guest dans le clip, “Validée” avec Benash ou encore “92i Veyron” ont marqué les auditeurs à l’époque. Ce dernier titre cité produit par X-Plosive est l’un des morceaux phares du projet et son clip l’un des plus visionnés du DUC avec près 90 millions de visionnages sur Youtube. Amateur de belles voitures, l’interprète de Rapti World y juxtapose le nom de son label et celui du célèbre modèle de voiture de sport de Bugatti, il se cite aussi “9.2, ils verront”. Cette chanson a traversé les années en restant toujours aussi populaire comme le prouve la vidéo dévoilée par TF1 des joueurs français pendant la Coupe du Monde en train de chanter les paroles de 92i Veyron dans le bus.

Quand l’équipe de France reprend 92i Veyron, B2O tacle Kylian.

Dans la séquence quasiment tous les joueurs font la fête dans le bus sur le single de Booba sauf Mbappé. L’attaquant Parisien assis tout au fond du bus est sur son téléphone et ne s’ambiance pas avec ses coéquipiers, il n’entend pas la musique avec ses écouteurs et reste totalement indifférent à la scène que l’ex-membre du groupe Lunatic a relayé sur Twitter pour lui adresser un gros tacle. “On te voit Kyky tu chantes pas c’est pour ça tu gagnes pas!” a-t-il déclaré tout en mentionnant le compte Twitter du joueur pour tenter de l’interpeller afin de susciter une réaction. Le rappeur français exilé à Miami ajouté plusieurs hashtags pour en remettre une couche : “les vainqueurs l’écrivent”, “t’es un bon quand même”, “mais tu chantes pas”, “c’est pour ça tu gagnes pas”, “tu préfères envoyer des nudes”, “kyky do you love me”, “92i veyron”, “allez les bleus”.

Depuis la fin de la Coupe du Monde, Booba ne cesse de commenter la victoire de l’Argentine en finale, il s’est moqué de la défaite de la France en irritant les internautes furieux de ses moqueries provocatrices. C’est ne pas la première fois que B2O s’en prend à Mbappé, il l’avait déjà taclé après l’élimination du PSG en ligue des champions ou encore lorsque l’international tricolore s’était affiché en train de voter pour les élections présidentielles.