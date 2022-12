Ciryl Gane adresse un message puissant à Kylian Mbappé

La réaction de Ciryl Gane à la dinguerie de Mbappé !

Après l’échec de l’équipe de France en finale de la Coupe du Monde au Qatar, les messages des célébrités pour remercier les joueurs se sont multipliés et notamment en soutien pour Kylian Mbappé qui a réalisé une performance historique avec un triplé tout en réussissant également son tir au but après la fin du temps réglementaire. Ciryl Gane a tenu à apporter sa force au buteur du PSG.

Au retour des Bleus à Paris cette semaine, la foule a acclamé les joueurs qui auront fait vibrer les français pendant toute la compétition notamment en finale en revenant au score à deux reprises pendant la rencontre face à l’Argentine avec trois buts de Mbappé. Devenu le leader du group lors de cette finale mais les français se sont inclinés lors de la séance des tirs au buts suite aux échecs de Coman et Tchouameni. Récompensé du trophée de Soulier d’Or, meilleur buteur du Mondial avec 8 buts, l’attaquant français n’a pas caché sa déception après le match. Malgré cette triste fin, les prestations du natif de Bondy ont été salués par les supporters comme Ciryl Gane.

En effet le combattant de MMA a posté un tweet avec le message “Le plus choquant avec Mbappé c’est que chaque équipe aura mît un plan ‘anti Mbappé’ tout ça pour qu’il finisse meilleur buteur du tournoi. Respect absolu Kylian“. Ciryl Gane a mentionné Mbappé en publiant cette story en ajoutant “Bravo Frérot“. De quoi apporter un peu de réconfort au joueur du PSG qui a fêté ce mardi ses 24 ans et vient de faire son retour aujourd’hui au camp d’entrainement de son club. Le pratiquant français de muay-thaï et d’arts martiaux mixtes s’est aussi exprimé récemment sur un possible combat contre le rappeur Bosh qui va bientôt se lancer dans une carrière combattant de MMA.