France vs Argentine : Une pétition officiellement lancée pour rejouer la finale

Elle est déjà signée par plus de 170 000 personnes.

Le Coupe du Monde 2022 au Qatar est terminée depuis dimanche mais elle ne cesse de faire parler dans les presse notamment pour son scénario à rebondissements et certains supporters français n’ont pas digéré la défaite face à l’Argentine, ils sont donc prêts à tout faire pour que cela change même si cela n’a aucune d’aboutir.

En effet une défaite surtout en finale du Mondial a un goût amer pour les fans encore plus lorsque son équipe préférée perd le match dans la séance fatidique des tirs au but. Le peuple français a vécu une soirée difficile ce dimanche 18 décembre en passant par toutes les émotions et a fait ressurgir la cruelle désillusion de 2006. A l’époque les Bleus avaient déjà perdu la finale de la Coupe du Monde aux tirs au but face à l’Italie et Zinedine Zidane avait été exclu pour le dernier match de sa carrière.

Ce mercredi, les supporters des Bleus ne décolèrent pas et pointent notamment l’arbitrage de Szymon Marciniak en faveur de l’Argentine dont plusieurs décisions pendant la rencontre sont sujets à controverse comme le premier penalty accordé aux Argentins sur une faute peu évidente d’Ousmane Dembélé, ils en ont d’ailleurs obtenu un quasiment à chaque rencontre du tournoi. Le peu de cartons jaunes donnés à l’Argentine malgré les nombreuses fautes à répétitions ou encore le troisième but de Lionel Messi qui n’était pas valide selon le règlement en raison de l’entrée sur le terrain des remplaçants font débat. Un fan a donc décidé de lancer une pétition en ligne et elle connait un énorme succès même si sa requête n’a absolument aucune chance d’être entendue par la FIFA.

“L’arbitrage était totalement vendu, il n’y a jamais eu pénalty + faute sur MBAPPE sur le 2ème but !!! Signez et partagez en masse pour que le match soit rejoué !“ décrit l’auteur de cette pétition disponible sur le site, MesOpinions.com et il a déjà récolté plus de 170 000 signatures. La presse français a également mis en doute l’arbitrage de Marciniak, le journal L’Équipe lui a attribué une note de 2/10 après la finale. “C’est le pire arbitre de l’histoire des finales de Coupe du monde” a même commenté un journaliste d’ESPN, Miguel Gonzalez et en Angleterre plusieurs spécialistes ont aussi décrié l’arbitre polonais. “L’arbitre a ignoré l’une des nombreuses fautes de Cristian Romero en première période. Son block sur Mbappé alors que l’attaquant français entrait dans la surface. Sur le ballon récupéré, l’Argentine marque le 2-0” a par exemple déclaré Piers Morgan.