RK se confie sur ses démêlés avec la justice

Le rappeur se confie à cœur ouvert sur ses problèmes avec la justice !

Le 9 décembre RK a fait son retour dans la bacs avec l’album “Mentalité”. Un projet de 16 morceaux avec des featurings en compagnie de Koba LaD, Guy2Bezbar, MIG, Soolking et EVA. Cet opus s’est écoulé à 21 525 exemplaires en première semaine et le jeune rappeur originaire du 77 en poursuit sa promotion avec une récente interview pour le média Rapunchline dans laquelle il est revenu brièvement sur sa récente condamnation judiciaire.

La trajectoire de RK est unique dans le rap français. C’est l’histoire d’un gamin passionné qui sort son premier album à 16 ans puis se retrouve quelques mois plus tard au top des charts. A l’occasion de la sortie de Mentalité (Part. 1) au mois d’octobre, il a présenté le titre « Lola », certifié single d’or et dont le clip cumule plus de 11 millions de visionnages. Le morceau en passe de devenir un tube avec son refrain chanté redoutablement efficace et en rotations radio « La seule chose qui m’retient, c’est ma vie, tout mon quartier. Sentiments, ça coûte cher donc je préfère m’écarter ».

En pleine promotion de cet album et de son nouveau hit, RK a parlé de son nouvel opus dans un entretien avec Rapunchline. Il s’est exprimé sur la conception de ce projet, sa famille, ses featurings, ses ennuis judiciaires, sa musique ainsi que de son concert au Zénith de Paris. En effet le jeune artiste s’est confié pour la première fois sur sa vie privée en s’exprimant sur ses ennuis avec la justice suite à une querelle avec son ancienne compagne à l’été 2021. Au mois de novembre dernier, accusé de violences conjugale, le rappeur a écopé d’une peine de 6 mois de prison avec sursis dans cette affaire. Il souhaite désormais tourner la page de cette histoire, c’est pour ce qu’il est revenu sur le sujet en musique à l’occasion de la parution de son dernier projet.