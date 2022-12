Maes fait fuiter le vrai numéro de Booba et le rend dingue

Quel culot, Maes balance le N° de Booba pour le rendre fou !

Tous les coups sont visiblement permis dans leur clash même les plus bas. Maes a encore poussé à bout Booba et continue de s’en prendre à son rival en affichant son véritable numéro de téléphone en public. L’auteur d’Ultra s’en est agacé et a posté des captures d’écran des messages reçus par des internautes qui n’ont pas hésité à le contacter suite au leak du Sevranais.

La situation est décidemment de plus en plus tendue entre les deux rappeurs français. Autrefois amis et proches, Maes et Booba ont travaillé ensemble à plusieurs reprises avec succès comme « Blanche », « Madrina » ou encore « VVV » mais depuis le début de leur conflit la hache de guerre n’est pas prêt d’être enterrée. En effet ils se lancent des piques sans répit, dernièrement le rappeur originaire de Sevran a copieusement insulté son ancien acolyte dans une vidéo alors qu’il s’est aussi affilié aux rivaux d’Élie Yaffa en assistant au concert de Gims puis de Rohff en qualifiant ce dernier de légende.

Kopp croule sous les messages des internautes !

Maes vient encore de faire un nouveau coup bas à Booba qui a fait monter la tension entre eux d’un cran. L’interprète de Madrina a révélé une copie d’écran d’une conversation en privé avec son ennemi en laissant apparaitre son numéro de téléphone. “Je rentre demain à Miami inchallah on s’appelle fort. Ca fait plaisir en tous cas c’était pas frais. J’étais dans le faux désolé.” peut-on lire dans discussion. Rapidement, l’artiste originaire de Boulogne s’est retrouvé avec des centaines de messages.

Booba a ensuite relayé un screen des messages qu’il reçoit sur Whatsapp, “Maes a encore donné ton numéro au peupe” décrit un fan, “Oh pu*ain le Narcos a leak mon num” ajoute le rappeur. “Maes a leak ton num Kopp” décrit un autre message avec le commentaire de B2O “Georgey le standardiste” en référence au véritable nom de Maes avant de dévoiler d’autres conversations avec des fans qui l’ont contacté. B2O a conclu avec un montage photo de Maes en train de penser “Je vais leak son numéro comme ça y sera bien emmerdé et y devra changer ! Niarf, niarf, niarf”. Il semble donc avoir pris tout cela avec humour alors qu’il vient de piquer Mbappé et Vegedream en l’accusant de forcer avec sa nouvelle version de “Ramenez la coupe à la maison”.