Mia Khalifa confie la chose la plus excitante qu’a fait Zidane pour elle

Mia Khalifa folle de Zidane pour une action en particulier !

Ces derniers temps Mia Khalifa s’est affichée à plusieurs reprises en train de soutenir les rappeurs français s’ambiançant sur des titres de Naps et Ninho. L’ancienne actrice de films pour les adultes est aussi une fan de footballeur. Elle supporte l’équipe de Premier League de West Ham et lors d’une ancienne interview s’est confiée sur son Top 3 des meilleurs joueurs en évoquant Zinédine Zidane.

L’ex actrice qui s’était vantée d’avoir recalé Drake il y a quelques années s’est exprimée dans un entretien à AFTV sur son podium des plus grands joueurs de football de l’histoire du ballon rond. Zidane est devenu le chouchou de Mia Khalifa en 2006 lors de la finale de la Coupe du Monde. Un match perdu de la France face à l’Italie lors duquel Zizou a marqué un penalty en réalisant une Panenka mais c’est pour une raison tout autre que ses performances sportives sur le terrain que la jeune femme apprécie l’ancien champion du monde, c’est pour son coup de boule contre Marco Materazzi.

J’aime la violence et c’est la chose la plus excitante que j’aie vue !

“Zinédine Zidane parce que c’est la chose la plus excitante que j’aie vue se produire dans un match de football (…) J’aime la violence et je déteste qu’il y ait autant de flops dans le football. Oui ! Le coup de boule était le plus grand moment de tous les temps” a confié Mia Khalifa. Cette dernière s’est reconvertie dans une carrière d’influenceuse avec des millions de fans sur ses réseaux et a fait le buzz auprès des fans de rap cet été en reprenant les paroles du tube “La Kiffance” de Naps qui avait apprécié le coup de promotion.

Ce geste de Zizou a marqué l’histoire de la Coupe du Monde et l’ancien numéro 10 s’était confié à L’Equipe sur le sujet. “Cela se termine moyen pour moi. Je ne suis pas fier. Ce jour-là, ma maman est très fatiguée. J’ai plusieurs fois ma sœur au téléphone dans la journée. Je sais que ma maman n’est pas bien mais ce n’est pas très grave non plus. Cela m’interpelle néanmoins. Je reste quand même concentré. Mais ce sont des choses qui se bousculent. La pression, ceci, cela.” avait-il expliqué. “Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila. L’espace d’une seconde. (…) Cela se termine comme ça. Thierry Gilardi avait raison aux commentaires: « Pas comme ça… ». Mais voilà. C’est comme ça. C’est dur. Mais c’est ma carrière.” avait conclu Zidane sur sa fin de carrière dans cette déclaration.