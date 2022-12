Benzema évincé des Bleus parce qu’il est fan de rap ?

Le rapprochement de Karim Benzema avec les rappeurs lui aurait couté sa place en Bleus !

C’est l’une des excuses les plus bidons jamais entendues sur le car Benzema en équipe de France mais c’est pourtant une information que vient d’évoquer le journaliste sportif Romain Molina en s’exprimant sur les problèmes de l’attaquant Madrilène chez les Bleus.

Connu comme étant un journaliste d’investigation et habitué à dévoiler des dossiers sur le monde football notamment sur le Paris Saint Germain et l’équipe de France, Romain Molina s’est lâché après la fin de la coupe du monde suite à l’échec des Bleus en finale. Il s’est confié sur les difficultés dans le groupe emmené par Didier Deschamps en commençant par Benjamin Pavard, titulaire lors du premier match contre l’Australie avant de ne plus apparaitre sur le terrain ou encore sur les guerres d’ego comme avec Benzema.

LeRap a encore plus compromis l’avenir de KB9 au Mondial.

Romain Molina est notamment revenu sur le cas Karim Benzema qui agite la presse en France depuis la fin du Mondial. Son départ du Qatar suite à sa blessure avant le début du tournoi continue de faire polémique car le joueur aurait souhaité rester avec le groupe en espérant retrouver le terrain pour les huitièmes de finale mais le sélectionneur ainsi que le staff en ont décidé autrement. D’après le journaliste, le rap aurait influencé cette décision, la directrice de la fédération, Florence Hardouin aurait demandé au Ballon D’Or de liker les publications de la Fédération Française de Football sur les réseaux et n’a pas apprécié les partages du buteur Madrilène sur le rap car “cela peut influencer de mauvaises manières ses coéquipiers“ assure le reporter et cite la membre de la FFF, “c’est vrai ce que je dis, regardez le niveau… Oh là là, le rap va mal influencer les jeunes de l’équipe de France“.

Le retour de Karim en Bleus l’année dernière pour la Coupe d’Europe aurait été forcé et ce n’était pas la volonté première de Didier Deschamps de l’appeler selon le journaliste. D’autres soucis, les histoires passées comme le dossier de la se*tape de Valbuena, la communication du joueur et son égo ont aidé aux choix de le pousser au départ en équipe de France par le staff. Romain Molina a révélé les informations sur cette affaire en justifiant le fait que plusieurs cadres des Bleus n’ont pas validé le retour de Benzema en équipe de France, sa blessure a été mal soignée et les rumeurs sur les réseaux ont empoisonné la situation du Madrilène qui s’est désabonné cette semaine de la plupart des joueurs français et a mis fin à sa carrière internationale.