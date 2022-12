Il aurait empoché 550 000 € avec la victoire de France mais à cash-out avant le match

Un parieur américain aurait pu toucher le jackpot en misant sur une victoire de la France en Coupe du Monde mais heureusement pour lui il a eu raison de retirer son pari au dernier moment pour éviter de tout perdre.

Au regret des Bleus, ce parieur a eu malheureusement raison…

Cela fait déjà plusieurs mois qu’un américain s’est lancé sur un combiné un peu fou de différents succès sportifs sur un site de pari en ligne avec une mise de départ de 24,50 euros pour des victoire de l’équipe des Golden State Warriors en NBA, des Los Angeles Galaxy en Major League Soccer, de l’équipe de Manchester City en Premier League, du Milan AC dans la Calcio ou encore des Colorado Avalanche dans de la Stanley Cup en hockey sur glace. Ce parieur a vu juste jusqu’à dimanche dernier, il ne lui restait plus qu’une dernière victoire des Bleus au Mondial pour empocher 550 000 euros de gain. Un joli pactole a récupéré avec la finale entre l’équipe de France et l’Argentine, il pouvait encore croire en ses chances mais a décidé de valider une proposition de cash-out de 267 328 euros avant la rencontre pour éviter de prendre plus de risque.

Avant le début de la Coupe du Monde, il a également reçu une offre de 80 000 dollars pour stopper sa mise mais a cru en l’équipe de France et a donc maintenu son pari de la phase des poules jusqu’à la finale. Ce parieur a finalement eu un très bon pressentiment en acceptant la dernière offre avant la finale, suite à la victoire de l’Argentine (3-3, 4 tirs au but à 2) car il aurait pu tout perdre. “J’ai parlé à ma famille, c’était déjà complètement fou toute cette histoire, et j’ai décidé de cash out et d’accepter cette offre de plus de 280 000 dollars qui va changer ma vie” a-t-il confié sur sa bonne décision au média Bleacher Report.