Vegedream taclé par Booba confirme la sortie de son titre pour les Bleus

On va sortir le morceau annonce Vegedream

Alors que Booba vient l’accuser de se plagier lui-même sur son nouveau single dédié à l’équipe de France en affirmant qu’il a repris un ancien titre en modifiant uniquement les paroles pour citer les noms des joueurs.

Cette accusation d’arnaquer les auditeurs n’a pas perturbé Vegedream qui est resté impassible à l’attaque du DUC. Le chanteur a même décidé de sortir le morceau pour satisfaire la demande des fans impatients de découvrir ce tube.

Depuis le début de la semaine Vegedram fait monter la pression en attendant la sortie de son prochain single en hommage aux Bleus et il vient de faire une nouvelle déclaration pour enfin annoncer la sortie imminente du titre.

La bonne nouvelle du jour pour les fans !

Il y a 4 ans, le rappeur français a marqué les esprits avec l’hymne des champions du monde grâce à la chanson, “Ramenez la coupe à la maison”.

“C’était pendant les quarts de finale avec l’Uruguay. A ce moment-là, j’avais déjà en tête de faire le son. Mais je n’en avais pas parlé.” avait expliqué sur la conception du tube en 2018 en précisant, “L’instru on l’a fait sur place, j’avais fait un medley des plus grosses mélodies que j’avais faites dans d’autres sons. Je me suis pas cassé la tête, j’ai dit le nom de tous les joueurs et fin”.

Personne n’a oublié le succès de ce morceau et même si la France n’a pas décroché sa troisième étoile, les fans de football rêvent d’un nouveau titre pour soutenir l’équipe de France de football.

Des joueurs et plusieurs personnalités comme Keen’V cette semaine ont réclamé à Vegedream ce single qu’il avait déjà commencé à préparer en studio en dévoilant un court extrait avant de laisser tomber après la défaite des Bleus mais face l’engouement des internautes, il est sorti du silence pour confirmer que le morceau sera bientôt disponible.

“Je vois que ça prend de l’ampleur (…) Un son ça ne sort pas comme ça. J’ai réfléchi, j’ai beaucoup réfléchi.” a-t-il commencé à déclarer. “Ça a pris énormément d’ampleur en vérité. J’ai essayé de boucler le morceau. J’ai un peu de l’amertume comme on a perdu mais on va faire la fête ensemble.” justifie ensuite le chanteur avant de promettre, “Dans quelques jours on va donner la date de sortie. On va sortir le morceau. C’est important que vous soyez là à donner de la force aux artistes“.