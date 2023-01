Booba : son fils clash Maes, “T’es fauché”

Le fils de Booba attaque Maes !

Booba vient de se trouver un nouvel allié inattendu dans son clash contre Maes en y impliquant son fils Omar qui vient d’adresser un message au rappeur Sevranais alors ce que ce dernier l’avait copieusement insulté il y a quelques semaines en s’en prendant au DUC. Avec cette nouvelle attaque la guerre se poursuit entre les deux rappeurs en cette fin d’année et la tension vient encore de monter d’un cran.

Maes et Booba étaient proches pendant plusieurs années avec des nombreuses collaborations réussies avant qu’un conflit n’éclate entre eux il y a quelques mois. Depuis les deux artistes ne cessent de se provoquer sur les réseaux. C’est notamment le fichier audio du Sevranais en train de s’exprimer sur sa relation avec Maeva Ghennam révélé par B2O qui a rendu la situation entre eux explosive. L’auteur de “Les Derniers Salopards” n’a pas apprécié et s’en prend désormais constamment à Kopp en multipliant les publications sur les réseaux pour le tacler.

En vidéo, Omar fait passer un message !

“On sait que ça fait 16 ans que tu vis à Miami, ta mère elle s’est fait kidnapper, tu as pris la fuite. Espèce de trou du c*l. Moi il y a eu quelque chose, action réaction. Je marche sur mes deux jambes, ce n’est pas le cas d’Hibou, ce n’est pas le cas des autres.” a balancé Maes dans une récente vidéo en se filmant sa voiture avant d’ajouter, “Mais gros, fallait me dire quand tu as pris l’avion, tu as dit « au revoir » à Omar, on dirait que tu allais mo.urir espèce de grande sal*pe que t’es. Il manquait juste la larme à l’oeil et c’était les Oscars. Quand tu as pris l’avion, quand tu étais en France, il fallait me dire : « Georgey je suis à Meudon La Forêt ». Pas je suis avec Lucie.”.

“Depuis que t’es en France, on ne te voit plus ! Wsh snap ou t’es, comme à Miami non ? Dit moi pas que tu as peur de moi. T’es une salo*e comme Patty la mère de tes enfants… Au final, Omar c’est un fils de pu*e non ?” a également poursuivi Maes. Les propos du Sevranais n’ont pas laissé indifférent Booba et son fils Omar qui lui ont répondu. “Maes t’es fauché” a lâché face caméra le garçon déclenchant les fous rires de son père dans une séquence que le rappeur du 92i a posté dans sa story de quoi envenimer encore plus la situation entre les deux rappeurs.

Maes n’a pas réagi à cette séquence et continue la promotion de son nouvel album avec la présentation du single “Galactic”