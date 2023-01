Validé : saison 3, une bonne nouvelle annoncée

La série “Validé” aura sans doute droit à une saison 3, une déclaration très encourageante en ce sens vient d’être faite par le directeur général des antennes du groupe Canal+, Franck Gastambide devrait bien rempiler pour une nouvelle saison de sa série sur le rap français même s’il avait pourtant évoqué précédemment dans des interviews de pas poursuivre l’aventure pour le moment.

Validé, saison 3 ça se précise !

Il y a un deux ans, Franck Gastambide a connu un énorme succès avec la première saison de Validé diffusée sur Canal Plus. Le programme a battu des nombreux sur la plateforme à sa sortie et a été très bien accueilli par le public, notamment les fans de rap français. Après le carton de la saison 1 qui a révélé Hatik dans le rôle d’Apash ou encore Bosh avec son interprétation de Karnage, les deux rappeurs tentent de percer dans le rap dans le scénario de cette saison. Le réalisateur français a récidivé avec une saison 2 cette année parue en fin d’année dernière mais cette fois-ci sans son acteur principal avec les personnages de Clément, William et Brahim, ces derniers lancent leur label Apash Music pour tenter de propulser Sara sur le devant de la scène. Le démarrage de cette deuxième saison a réussi un démarrage de 10 millions de vues en 6 jours à sa sortie.

“On a envie de faire une saison 3 mais il faut qu’elle tabasse et pour ça il faut prendre le temps. On reviendra quand on sera sûr de créer l’événement. Il y aura une saison 3 quand on sera sûr d’avoir l’idée…” a confié Franck Gastambide dans La Boite à Questions en début d’année au sujet d’une suite. Le directeur général des antennes du groupe Canal+, Gérald-Brice Viret vient de révéler que Validé devrait bien avoir une suite avec une troisième saison. Lors d’un entretien sur Europe 1, il a confié avoir parlé le réalisateur qui n’est pas contre l’idée d’une suite, ce dernier « le voulait » a-t-il expliqué. “Je crois que Maxime Saada, notre président, a réussi à le persuader de travailler sur une troisième saison.“, a déclaré Gérald-Brice Viret.