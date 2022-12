Ça chauffe entre Booba et Julien Courbet qui répond au rappeur

Julien Courbet ne s’est pas démonté face à Booba !

Ils avaient beaucoup d’inspiration visiblement, Booba et Julien Courbet ont eu un échange pour le moins lunaire sur les réseaux sociaux au sujet de Magali Berdah. L’animateur s’est exprimé sur le dossier des arnaques CPF ainsi que les affaires à l’encontre de la patronne de Shauna Events avant d’avoir un échange tendu avec Grégory Zaoui. Kopp s’est ensuite mêlé à cette histoire sur Twitter.

“@gregory_zaoui y va vérifier il a dit après les vacances MDR Le gars y traîte de hauteurs de portails non homologuées et de robes de mariées livrées trop petites. @courbet_julien On a bac +6 Magali Berdah. Tout est vérifié. Vous vous adressez au « Cerveau » Du calme.” a déclaré le DUC. “Vous avez raison vous êtes bien plus fort que moi, je vous laisse faire et retourne à mes portails, vous aurez plus de résultats que moi j’allais y revenir en janvier mais je pense ne pas avoir la compétence . Bonne chance @gregory_zaoui et @booba” a répondu Julien Courbet. Booba a ensuite répliqué, “@gregory_zaoui y m’a l’air plus malin que les autres celui-là y veut pas joueeeyyyyy et il a bien raison MDR. @courbet_julien Bonnes fêtes et sans rancune. On arrive avec du solide on vous balancera une exclu”.

B2O et le journaliste se mettent d’accord !

Le journaliste n’en est pas resté là et a poursuivi avec le commentaire, “Tu sais @booba pour faire des histoires de portail et de robes de mariées trop courtes il faut être malin . Tu as 1000 fois plus d’infos que moi , et des millions de followers , j’en ai même pas 1. Sors tes exclus c’est pas moi qui vais t’en empêcher et les gens suivront”. B2O a réagi expliquant que ce n’est que de l’humour. “Merci @booba mais je vous jure que les problèmes de portails sont supers chiants à régler. Faudra faire un son là dessus. Bonne soirée, la mienne est gâchée @girondins ont perdu …. .”, a rajouté Julien Courbet.

Booba a conclu en plaçant un tacle contre Vegedream, “@courbet_julien Il y a Vegedream qui peut faire un son sur la défaite des Girondins. Moi je m’occupe des portails j’ai réservé le studio ça va ch*er mon Juju!!! #portailcitygang”. “On va demander à Vegedream de faire « ramener le portail à la maison » ». Ce message a beaucoup fait rire l’auteur d’ULTRA : « pwaaaahhhh masterclass @VegedreamGagnoa ramène le portail on t’as diiiiiiiit!” a rétorqué le présentateur pour mettre fin à cet improbable échange.

.@gregory_zaoui y va vérifier il a dit 🤣🤣🤣 après les vacances 🤣 Le gars y traîte de hauteurs de portails non homologuées et de robes de mariées livrées trop petites. @courbet_julien On a bac +6 Magali Berdah. Tout est vérifié. Vous vous adressez au “Cerveau” Du calme 😂🙌🏾 pic.twitter.com/npLgMc6Wfs — Booba (@booba) December 26, 2022

.@gregory_zaoui y m’a l’air plus malin que les autres celui-là y veut pas joueeeyyyyy et il a bien raison 🤣🙌🏾 @courbet_julien Bonnes fêtes et sans rancune. On arrive avec du solide on vous balancera une exclu. pic.twitter.com/RcFD0JHqqp — Booba (@booba) December 26, 2022