Drismer trolle Wejdene sur l’échec de son album et veut relancer sa carrière

Toujours aussi actif sur Twitter, Drismer est habitué à faire le buzz sur le réseau social à l’oiseau bleu et a décidé de commenter à sa façon comme souvent les derniers chiffres des ventes de l’album de Wejdene avec une réaction amusante.

Drismer s’amuse du flop de Wejdene !

Drismer s’est fait connaitre sur Internet avec son compère PCN en réalisant des freestyles d’une manière très originale en reprenant des chants ou des comptines pour enfants. Le duo a déjà transformé en version rap “Dora l’exploratrice” ou encore la célèbre comptine “Frère Jacques”. C’est avec le freestyle intitulé “Bintou” que les deux rappeurs se sont démarqués en cumulant des millions de vues. Ce succès a permis aux deux compères de signer en maison de disque chez Sony afin de sortir un premier projet mais ils ont ensuite déploré le fait de ne pas réussir à obtenir des featurings ce qui vient d’inspirer Drismer pour placer une blague sur Wejdene dans un récent tweet.

En effet la jeune chanteuse vient de dévoiler son nouvel album solo nommé Glow Up et le projet s’est écoulé à un peu moins de 2000 ventes en première semaine ce qui est un échec pour la jeune chanteuse après le carton de son premier album 16 il y a deux ans, cet opus est même certifié disque de platine. Drismer a rebondi sur l’annonce de ce score pour se moquer de la chanteuse de 18 ans et en profiter pour lui faire une proposition.

“On a vendu plus que Wejdene, et vous osez dire qu’on est finit” s’est amusé à commenter Drismer sur Twitter en réaction aux ventes de Wejdene avant de lui proposer une collaboration pour l’aider à reprendre son ascension avec le message, “Wejdene viens on fait un feat on va rebooster ta carrière tqt”.

