Kaaris jugé pour violences sur conjoint, Booba réagit pour le tacler

Kaaris toujours dans la tourmente pour ses déboires dans sa vie privée avec son ancienne compagne, Booba en profite comme d’habitude pour en rigoler.

Il y a quelques mois, Kaaris s’est retrouvé en plein scandale dans la presse suite aux révélations de la mère de sa fille. Cette dernière a accusé Riska de l’avoir trompé lorsqu’ils étaient encore en couple et a déposé une plainte pour des faits de violences.

L’affaire a commencé lorsqu’un enregistrement audio a été diffusé sur les réseaux d’une discussion entre Linda, l’ex-compagne de Kaaris et le frère du rappeur qui parle des violences de l’auteur de Zoo à l’encontre de la jeune femme. Le dossier a ensuite pris un tournant au mois de septembre dernier, la mère de la fille de Riska a porté plainte, l’artiste a été auditionné par la police pendant une garde à vue suite à l’ouverture d’une enquête pour violence volontaire et non assistance à personne en danger.

« Nous avons insisté pour qu’il soit entendu le plus rapidement possible et avons demandé une confrontation pour mettre son accusatrice face à ses contradictions. C’est la procédure classique dans ce genre de situation. Mon client est très serein » a confié l’avocat de Kaaris sur cette affaire, le rappeur Sevranais a aussi déposé une plainte contre Linda pour diffamation.

« Ma cliente l’attendait. Ce sera l’occasion de confirmer les vi*lences odieuses et lâches de Kaaris sur son ex-compagne. Malgré toutes les tentatives à l’encontre de ma cliente, celle-ci est très déterminée à faire valoir ses droits », s’est exprimé l’avocat de Linda.

Kaaris a nié les faits mais la justice a décidé de poursuivre la procédure à son encontre, il est convoqué au tribunal pour être jugé au mois de novembre prochain. Booba suit toujours de près l’actualité de ses rivaux et n’a pas manqué de réagir à cette nouvelle pour s’amuser des malheurs de son ex-compère. L’ancien membre du groupe Lunatic a posté une copie d’écran sur cette affaire avec le message ironique, « Bonne année » avant de poursuivre avec un cliché de Riska en compagnie d’un policier ainsi que la légende, « le garage nwaaar » puis de conclure « il en peut plus Kaaris ».