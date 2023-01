Drake avec Nabilla, c’est déjà le lien le plus improbable de 2023

Ils ont visiblement pris du bon temps ensemble ! Une photo assez surprenante de Nabilla en compagnie de Drake a fait réagir les internautes, surpris de découvrir les images de la rencontre improbable entre la star de la téléréalité et le rappeur Canadien.

Nabilla a le droit à un moment très privilégié avec Drake

Après avoir perdu 1 million de dollars en misant sur une victoire dans le temps réglementaire de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde face à la France, Drake a passé quelques jours à Saint-Barth pour a participer à une soirée au profit de l’UNICEF lors du grand gala LuisaViaRoma, une vente aux enchères au profit de l’association de Défense des Droits de l’Enfance. Des nombreuses célébrités ont assisté à cet événement qui a permis de récolter plus de 3 millions d’euros en faveur de l’UNICEF comme Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Naomi Watts, Luke Evans, Rita Ora, Bob Sinclair. Drizzy est ensuite resté sur l’île francophone des Caraïbes quelques jours pour célébrer le réveillon du 31 décembre et il a passé la soirée au même endroit que Nabilla.

En vacances au Tropical Hôtel Saint Barth avec sa petite famille à l’occasion des fêtes de la fin d’année, Nabilla poste fréquemment des images de son séjour sur Instagram ce qui lui a permis de dépasser les 8 millions d’abonnés sur le réseau social. “Bonne année à tout le monde. Meilleur endroit où aller. Ça va me manquer tellement” a-t-elle commenté en début d’année et elle a eu la chance de rencontrer Drake qui a accepté de prendre la pose pour immortaliser ce moment lors d’une soirée pour fêter le nouvel an. Le rappeur est même monté sur scène pour interpréter le morceau “Started from the bottom” devant l’influenceuse qui a tout a filmé dans sa story pour partager les images avec ses fans.