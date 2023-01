Hatik démolit Brigitte Bardot, “cette vieille peau”

En attendant la sortie de son prochain album nommé “Niyya”, Hatik reste proche de sa communauté sur ses réseaux et n’hésite pas à s’exprimer ouvertement pour prendre la parole sur différents sujets comme les propos de Brigitte Bardot dont un biopic sera diffusé prochainement sur France 2 sous la forme d’une série.

“Bardot” est le titre d’une nouvelle mini-série de 6 épisodes de 52 minutes avec Julia de Nunez réalisée par France 2 sur les premières années de la vie de Brigitte Bardot de ses débuts au cinéma en 1949 jusqu’aux années 60. “Le destin extraordinaire de cette jeune femme, conte de fées qui vire parfois au cauchemar. Le portrait d’une époque : la France de l’après-guerre qui passe du noir et blanc à la couleur, qui se gorge d’insouciance, de plaisir et de soleil dans ce nouveau paradis qu’est Saint-Tropez et dont Bardot devient la déesse” décrit le synopsis de ce biopic qui a fait ressurgir d’ancien propos de l’ancienne actrice qui ont interpellé Hatik.

Hatik n’a pas apprécié les propos de Brigitte Bardot.

En effet l’ancien délégué ministériel, Claudy Siar a rappelé la déclaration de Brigitte Bardot datée du mois de juin 2011 dans une lettre ouverte au président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy. “30 ans de régression ont fait de la France une fosse à purin où toute la merde des autres cultures est venue polluer la nôtre !” avait elle affirmé. “La sénilité fait des ravages même dans un corps qui, au siècle dernier, fut admiré et sa propriétaire adulée ! Mais ça, c’était avant ! Bien avant sa pensée putride… Comme nous avons reçu une bonne éducation, nous respectons nos vieux ! BRIGITTE ! TAISEZ-VOUS …” s’est agacé le fondateur de TropiquesFM avant d’ajouter “Les autochtones d’Afrique,des Amériques,d’Australie,de Nouvelle-Zélande,de Tasmanie,de Nouvelle-Calédonie… auraient bien voulu gérer les flux d’européens venus coloniser leurs terres ancestrales. Mais pour leurs braquages territoriaux, ces européens étaient lourdement armés”. Ce tweet n’a pas laissé indifférent Hatik.

En effet le rappeur français révélé dans la série Validé avec son interprétation du rôle d’Apash a partagé le tweet de Claudy Siar contre Brigitte Bardot avec le message très explicite, “ça fait lgtps qu’elle mérite plus une once de respect cette vieille peau..“. Une prise de position claire d’Hatik qui prépare actuellement son nouvel opus et a dévoilé le mois dernier pour Rapelite l’inédit, “Freestyle sanstitre. Part.2“.