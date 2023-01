Omar Sy soutenu par Booba face au scandale avec une surprenante réaction

Le clash mis de côté par Booba face à Omar Sy quand la lutte est juste ! B2O n’est pas un grand fan de l’acteur français avec plusieurs attaques à son encontre mais il a fait abstraction du passé et s’est positionné pour lui apporter son soutien face à la polémique de sa déclaration sur les guerres en s’exprimant sur le sujet.

Booba se sent obligé d’être avec Omar Sy !

C’est suite à un entretien pour Le Parisien que Omar Sy se retrouve en plein scandale. Dans cette interview, il a parlé du sort des tirailleurs sénégalais et évoque les guerres avant de prononcer des mots qui ont susciter des nombreuses réactions des internautes mais aussi des politiciens. L’acteur d’Intouchables s’est exprimé sur la guerre en Ukraine en déplorant le fait que les personnes soient moins affectées par les conflits en Afrique que ceux en Europe. “Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c’est en Afrique vous êtes moins atteints ? Quand c’est loin, on se dit que ‘là-bas, ce sont des sauvages, nous, on ne fait plus ça’.” explique la vedette de la série Lupin sur la guerre en Ukraine.

“Comme le Covid, au début, on a dit: ‘c’est que les Chinois. Moi, je me sens menacé de la même manière quand c’est en Iran, ou en Ukraine. Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde.” précise-t-il ensuite. Un avis que partage visiblement aussi Booba. “Omar Sy, Honnêtement on t’en veux de ne jamais porter tes couilles d’habitude et de ne rien dénoncer mais là nous sommes obligés d’être avec toi“ a réagi le DUC sur son compte Twitter en publiant une vidéo de l’émission Touche Pas A Mon Poste de Cyril Hanouna contre qui il vient de déclarer la guerre en lui mettant un gros coup de pression. Dans l’extrait les chroniqueurs de TPMP reviennent sur les propos d’Omar Sy et les avis divergent, l’acteur ne semble pas avoir convaincu mais a réussi à lancer le débat.

L’année dernière, Booba s’en était pris à Omar Sy lors de l’annonce de son rôle pour incarner le premier samouraï noir dans un film ou encore pour lui reprocher de ne défendre aucun cause. “Omar Sy, l’homme noir de maison a parlé. Toi t’es là que pour avaler (…) Glurp glurp on t’entend jamais pour défendre quoi que ce soit mais quand c’est l’heure de boire du yop t’es là hein!!! Ça nettoie les fesses du maître comme dans Intouchables” avait-il notamment déclaré. Le DUC n’a donc pas manqué de saluer le fait que le comédien est enfin pris la parole pour prendre position. “Libération, OmarSy, TPMP Ils sont pro extrême droite et c’est prouvé” a ajouté Kopp dans une seconde publication avec le lien d’un article de presse de Libération titré “Et pourtant Omar Sy n’a rien dit d’extraordinaire…” et un autre article, “TPMP, l’extrême droite surreprésentée dans l’émission de Cyril Hanouna, selon une étude”.