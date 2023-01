Evra promet un carnage à Booba en cas de rencontre

Patrice Evra fait passer un message en vidéo à Booba, il veut le rencontrer et annonce la couleur ! Ces derniers années le DUC de Boulogne s’est fait une dizaine d’ennemis avec tous ses clashs car il n’hésite jamais à exprimer publiquement ses pensées et à tacler des autres rappeurs ou des célébrités. Une façon d’agir que valide l’ancien joueur de Manchester United comme l’atteste l’une de ses récentes vidéos.

Depuis la fin de sa carrière de footballeur avec à son actif 81 sélections en équipe de France, plusieurs titres de champion d’Angleterre avec Manchester, d’Italie avec la Juventus de Turin ainsi qu’une finale de Coupe d’Europe perdue en 2016 avec les Bleus, Patrice Evra est devenu très populaire sur les réseaux après avoir raccroché les crampons avec plus de 11 millions de followers sur Instagram. L’ex arrière gauche s’est confié dernièrement sur le rappeur français Booba pour prendre sa défense face aux critiques et en affirmant vouloir organiser une rencontre entre eux.

Evra défend Booba et l’interpelle !

Dans une séquence postée sur la toile Evra parle de B2O. Il fait tout d’abord une surprenante comparaison avec des pâtes puis parle des détracteurs qui ciblent le fondateur du 92i. “Je sais que Booba est très critiqué parce qu’il termine les gens avec qui il travaille. Après, ils disparaissent. Ils ne sont pas loyaux. A la base, personne ne vous connaissait et ensuite vous ne devenez pas des spaghettis, mais des pennes.” commente l’ancien international français.

Il enchaine en citant des classiques de Booba comme, “Boulbi”, “Scarface” et “Garde la Pêche” avant d’annoncer souhaiter un face à face. “Il faut respecter le boulot qu’il y a derrière. Booba, Garde la pêche, Boulbi, Scarface… C’est pas maintenant. Il t’a fait aimé Scarface plus que le film. Il faut respecter. Je comprends qu’il y a beaucoup de femmes et de copines, leurs mecs ils sont rageux. Il faut laisser ça. Booba arrête de rigoler. “Ça va être un carnage parce qu’on ne fera que rigoler” se projette Patrice sur le possible rencontre avant de déclarer, “Je vais te vanner, je sais que tu es lourd mais moi aussi. Il est temps qu’on se rencontre.” conclut Evra.

Ce n’est pas la première fois qu’Evra s’adresse à Booba, il lui avait déjà fait une dédicace avec une reprise du morceau 92i Veyron extrait du projet “Nero Nemesis”.