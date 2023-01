Gims invité Jamel sur scène au Maroc qui se fait copieusement siffler

Les Marocains sont très remontés contre Jamel Debbouze et l’ont fait savoir lors d’un concert de Gims au Maroc à Marrakech le 31 décembre. L’humoriste s’est fait huer par le public à son apparition sur la scène pour rejoindre le rappeur de la Sexion D’Assaut.

Gims poursuit la promotion de son album “Les Dernières Volontés de Mozart” même si les ventes n’ont été à la hauteur de ses espérances, il enchaine les dates de concerts et il a même au l’honneur d’assurer le spectacle à la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde au Qatar. La semaine dernière, le mari de Demdem était de passage au Maroc pour une performance scénique à l’événement “Stars in the place” sur la place Jamaâ El Fna devant une foule venue en nombre pour assister au concert avec comme invité spécial Jamel qui a fait une apparition très remarquée mais dont il se serait bien passé.

Jamel hué, Gims coupe court à la scène !

En effet les spectateurs n’ont pas apprécié de voir le comédien monter sur scène. Jamel s’est fait siffler par une grande partie du public. Gims a rapidement mis à la séquence en reprenant son concert pour mettre fin aux sifflets et a demandé au Dj de relancer la musique. Cet accueil surprenant fait suite aux propos de l’acteur franco-marocain pendant la Coupe du Monde, une partie des Marocains lui reprochent visiblement son manque de prise de position pour soutenir le Maroc lors de la demi-finale du Mondial contre la France.

Pendant le Mondial au Qatar, Jamel a en effet assisté à la rencontre entre la France et le Maroc à Doha. Il a refusé de choisir entre les deux pays pour soutenir une nation pendant ce match historique pour les Lions de l’Atlas, il s’est affiché avec un maillot aux couleurs des deux équipes, une moitié avec celui des Bleus et de l’autre côté la moitié du maillot marocain. “Je ne saurais pas comment vivre ce moment entre la France et le Maroc, ça serait comme si ma mère jouait contre mon père. C’est impossible, c’est un dilemme très, très compliqué.” s’était justifié l’humoriste au micro de BeIn Sports sur son incapacité de choisir l’une des deux équipes de son cœur. Une déclaration que les supporters Marocains ne lui ont pas pardonné.