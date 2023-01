Le fils de Diddy sous le charme d’Aya Nakamura à l’écoute de sa musique

Le succès d’Aya Nakamura a franchi nos frontières, elle a percé aux Etats-Unis et même le fils de Diddy valide ! L’interprète de Djadja a déjà été nommée la chanteuse française la plus écoutée sur les plateformes de streaming dans le monde et continue de réussir à séduire les Américains comme le prouve une vidéo de Quincy, le premier enfant de Sean Combs en train de fêter la nouvelle année.

Le fils de Diddy adorent Aya Nakamura et le prouve !

Souvent critiquée en France par les médias notamment pour son arrogance cela ne perturbe par Aya Nakamura. Indifférente face aux détracteurs, elle continue de cartonner en devanant de plus en plus populaire à l’étranger et ne cesse de séduire le public aux quatre coins du monde. “Mes proches me disent que je me rends pas compte de mon statut. Honnêtement, on va dire que je suis bien reconnue. Je suis internationale. Mais après pour moi, il n’y a pas de différence. Il y a juste mon compte en banque qui a changé.”, a-t-elle récemment confié dans un entretien sur sa notoriété. “Quand t’es artiste, faut assumer, tu vas pas plaire à tout le monde. Sinon j’aurais craqué ! J’ai pas insulté beaucoup de monde, mais j’aurais pu en insulter beaucoup plus. J’ai toujours eu cette manière de penser, même avant d’être connue. J’ai pas changé. Si je n’avais pas été connue, peut-être que j’aurais été encore plus arrogante ou plus méchante. Je dis ça dans le sens où les gens pensent que je suis arrogante, méchante ou dure. Moi, je dirais que j’ai confiance en moi. Je ne me trouve pas arrogante.”, a-t-elle ajouté dans cette interview.

Un choix qui réussit à Aya Nakamura comme l’atteste fréquemment les vidéos des stars comme Madonna, Neymar ou encore Rihanna à s’ambiancer sur ses tubes comme Djadja. A l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, Diddy a célébré la nouvelle année en faisant la fête sur le morceau “Jolie Nana” extrait de l’album “Aya” paru en 2020 dont le clip cumule près de 60 millions de vues sur Youtube. Le rappeur américain a filmé son fils en train de danser sur le titre de la chanteuse et a relayé la séquence dans une story de son profil Instagram suivi par plus de 19 millions d’internautes.