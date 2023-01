Kaaris, La Fouine, SDM, Booba réagissent pour soutenir Omar Sy face à la polémique

Le bel élan de solidarité du rap français pour soutenir Omar Sy ! Booba a été le premier rappeur à réagir en début de semaine pour apporter de la force à l’acteur face au scandale mais il a été suivi par d’autres artistes qui se sont mobilisés en sa faveur et pour saluer la sortie du film « Tirailleurs » comme La Fouine, Kaaris, SDM, Médine, Aya Nakamura, Soso Maness ou encore Abd Al Malik.

Omar Sy est à l’affiche du film « Tirailleurs » réalisé par Mathieu Vadepied sur le rôle des tirailleurs sénégalais dans l’armée française pendant la Première Guerre mondiale et à l’occasion d’une interview promotionnelle avec Le Parisien pour la promotion du long métrage, l’acteur a tenu des propos qui font débat sur le traitement médiatique de la guerre en Afrique en comparaison à celle en Ukraine. Le compère de Fred Testot s’est notamment dit “surpris que les gens soient si atteints par la guerre en Ukraine”.

Le rap français se mobile pour Omar Sy !

Cette déclaration fait polémique depuis quelques jours dans la presse mais les rappeurs français ont tenu à afficher leur soutien à Omar Sy pour la sortie de Tirailleurs. D’après les dires de l’acteur, ce film, qui a pris 10 ans a être pensé et réalisé, a pour but de « donner la parole » aux tirailleurs. Des nombreux d’artistes tel que Aya Nakamrua, Soso Maness, SDM, Kalash Criminel, Kalash ou Mokobé du 113 ont partagé l’affiche du long métrage sur les réseaux, “Le film de l’année 2023” a même affirmé ce dernier. “Au cinéma aujourd’hui” a tweeté Booba avant de poster les réactions de la presse sur le film avec les commentaires “Omar Sy comme jamais vu”, “Bouleversant”, “Poignant”. « N’oublie pas ton histoire ou bien l’Histoire t’oublieras » a déclaré Médine.

“Je sors à l’instant du cinéma avec mes fils. On a vu #TIRAILLEURS que vous dire … À la fin de ce film BOULEVERSANT j’ai regardé mes enfants et j’ai pensé à leur arrière grand-père, mon grand-père, Pépé Valentin, qui s’est battu lui aussi pour la France … Oui @omarsyofficial est GRAND, que dis-je IMMENSE même !!!L’année débute bien ! Bonne année à vous tous et à toutes celles et ceux que vous aimez !” a aussi déclaré Abd Al Malik sur Instagram. “Attention ce film est à la fois grandiose et important. Ne le manquez surtout pas. Juste merci d’être ce que tu es et de faire ce tu fais, Omar Sy” a écrit Youssoupha dans une story, “Soutien total à Omar Sy” a posté La Fouine sur le réseau social. “Très, très grand film, à allez vois immédiatement” a également publié Kaaris.

Aya Nakamura, Soso Maness, Kalash.. Beaucoup d’artistes ont tenu à soutenir la sortie du film « TIRAILLEURS » d’Omar Sy ! D’après les dires d’Omar, ce film, qui a pris 10 ans a être pensé et réalisé, a pour but de « donner la parole » aux tirailleurs. pic.twitter.com/3dFhpRENhv — HipHopDX France (@HiphopdxFR) January 4, 2023