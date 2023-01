Le regard rageur d’Ethan Mbappé contraint d’applaudir Messi fait le buzz

Ethan Mbappé, le frère de Kylian n’a visiblement pas bien vécu la défaite de l’équipe de France face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde et le retour de Lionel Messi au centre d’entrainement du Paris Saint Germain a donné lieu à une séquence insolite du jeune joueur de 16 ans face au champion du Monde lorsque tous les joueurs lui ont fait une haie d’honneur. La scène a enflammé les réseaux sociaux.

Ce 4 janvier, Lionel Messi a fait son retour sous les couleurs du PSG après son triomphe à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et quelques jours de vacances pour célébrer ce succès historique. Le sextuple vainqueur du Ballon D’Or a été très bien accueilli par le staff Parisien et ses coéquipiers qui l’ont applaudi pour sa reprise de l’entrainement mais l’un d’eux ne semble pas avoir apprécié ce moment comme l’atteste le visage de Ethan Mbappé au moment de féliciter l’attaquant Argentin.

Ethan ait un peu le “seum” pour Kylian Mbappé !

En effet au moment d’applaudir Messi qui passe devant lui, le petit frère de Kylian Mbappé a le visage fermé avec un regard noir en direction de son coéquipier qui en dit long sur son envie de revanche suite à cette défaite cruel des Bleus en finale du Mondial lors de la séance des tirs au but. L’image est devenue virale sur la toile et les internautes se sont amusés à réaliser des détournements pour commenter les pensées du jeune milieu de terrain du PSG. Certains d’entre eux ont mis en avant la comparaison avec sa réaction après le but égalisateur de son frère pendant la finale.

“Le regard plein de revanche. On est en train de créer une V2 plus dangereuse”, “mdrrrrrr Ethan Mbappé il veut le goumer, “Ça me fume Ethan mbappe a juste envie de le tabasser et vendre le nain sur le Marché noir”, “Le regard de Ethan Mbappé mdrrr il veut le boire”, ou encore “Le regarde d’Ethan Mbappé sur Messi pendant la haie d’honneur qu’ils lui ont fait pour son retour au PSG”, peut-on lire dans les commentaires les plus populaires du réseau social à l’oiseau bleu. Agé de 16 ans, le regard de Ethan Mbappé affiche sa détermination à suivre les pas de son frère en devenant un joueur professionnel et en espérant sans doute jouer une Coupe du Monde à ses côtés dont la prochaine édition aura lieu en 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Qué momento para ser Ethan Mbappé. 🥲 pic.twitter.com/7HD3WHWXSA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 5, 2023

Ethan Mbappe and Leo Messi at the end of training: 😂😂 pic.twitter.com/TVr1t9X5Np — iliyas (@Binkabir3) January 4, 2023

Ethan Mbappé pendant la haie d’honneur pour Leo Messi pic.twitter.com/qzSulcspm8 — Mehdii Dz 🇩🇿🇫🇷🌟🌟 (@MehdiiiDz_) January 4, 2023

Ça me fume Ethan mbappe a juste envie de le tabasser et vendre le nain sur le Marché noir https://t.co/YzuPN8vl1B — Bebeto (@BebetoFCB) January 4, 2023

Le regard de Ethan Mbappé mdrrr il veut le boire https://t.co/HYn0kgju32 — JPRÍNCE 飛 (@jprinceQ) January 4, 2023

Le regarde d’Ethan Mbappé sur Messi pendant la haie d’honneur qu’ils lui ont fait pour son retour au PSG 🤣 pic.twitter.com/TvUPcyrVlk — Fb: Manga Khali (@Madara_Khali) January 4, 2023

Ethan mbappe en revoyant Messi pic.twitter.com/lxFyXaFqV2 — pale s🇲🇦 (@saamyy314) January 4, 2023

Ethan Mbappe wants him dead😭😂😂 pic.twitter.com/rlnHmiuH1X — Messi’s Feet (@TunmiseDapo) January 4, 2023

Ethan Mbappé quand il voir Messi chaque jours à l’entraînement 😂😂😂 pic.twitter.com/hrq6wE27JK — Souleymane (@Souleymane_f7) January 4, 2023

mdrrrrrr Ethan Mbappé il veut le goumer 😭 pic.twitter.com/kea3kZZZdT — sᴇʀɢɪᴜ 🦭 (@Sergiup8) January 4, 2023