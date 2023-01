Booba fracasse Bigflo et Oli après le retrait d’un titre de SDM par la famille d’Aznavour

Booba n’a pas apprécié la suppression du titre « Hier encore » de SDM des plateformes de streaming suite à une demande de la famille de Charles Aznavour. Au contraire de son poulain qui a adressé un message de paix après avoir annoncé le retrait de son single d’Apple Music, Deezer et de Spotify, l’ancien membre du groupe Lunatic n’a pas été aussi tendre et a placé un tacle au duo Bigflo et Oli.

“Paix à son âme, c’est un artiste incroyable dont je continuerai de m’inspirer. Sans rancune et paix sur la famille, on continue d’avancer.”, explique SDM dans un message publié cette semaine sur ses réseaux suite à la disparition du single « Hier encore » de toutes les plateformes de streaming. Le rappeur du 92i n’a pas fait de polémique pour clore cette affaire. Les proches d’Aznavour n’ont visiblement pas apprécié qu’il reprenne un titre du chanteur décédé en 2018 notamment les paroles “Hier encore, j’avais 20 ans” et “Je jouais de la vie comme on joue de l’amour”. Booba s’est emparé du dossier avec une avis radicalement différent de son compère en faisant la comparaison avec un titre de Bigflo et Oli pour s’étonner de la différence de traitement.

Booba défend SDM, Bigflo et Oli prennent un gros tacle !

En effet le DUC de Boulogne a fait le parallèle de la collaboration entre les deux rappeurs Toulousains et Julien Doré extrait de l’album « Les autres c’est nous » paru au mois de juin dernier. “Famille Aznavour pas très gang !“ commente d’abord Booba dans une story de son compte Instagram Ifp92i avec l’annonce de ce retrait de la chanson de SDM avant d’afficher les crédits du morceau « Coup de vieux » dans lesquelles sont notés les noms de Charles Aznavour, Julien Doré, Oli & Bigflo puis d’afficher une capture d’écran de ce titre sur Spotify afin d’adresser un message à la famille d’Aznavour.

“@famillesaznavour du coup on fait quoi avec cette daube de la mort ? On laisse sur les plateformes ? Ah ok d’accord ?“ s’insurge Booba qui ne comprend pas l’opposition de jugement entre le morceau de SDM et celui de Bigflo & Oli. B2O a conclu en rappelant que l’artiste du 92i a d’autres titres de son dernier album « Liens du 100 » qui connaissent le succès comme « Titulaires », numéro 1 sur TikTok en France, 3ème en Belgique et Suisse sur l’application. Ce tacle de Kopp contre les deux frères Toulousains et toutefois étonnant car ces derniers avaient rendu hommage au DUC avec le single “Booba” sur cet album, une dédicace qu’avait ensuite validé l’auteur d’Ultra lors de la sortie du projet.

A noter que la suppression de la chanson de SDM a déclenché la colère de ses fans mais ils peuvent se réconforter de toujours pouvoir écouter « Hier encore » sur Youtube avec la version live réalisée par le rappeur pour Colors.