Niska ridiculisé par un internaute sur son prénom, il répond

Très actif sur ses réseaux et proche de sa communauté, Niska n’hésite pas à répondre aux messages des internautes et dernièrement l’un d’eux a pu le constater avec un tweet qui est devenu populaire sur l’application à l’oiseau bleu après s’être moqué du rappeur du 91.

La réaction du rappeur est géniale !

Les échanges sur Internet entre les artistes et le public sont parfois pour le moins insolites comme le prouve une nouvelle fois cette discussion entre Niska et un twittos. Après avoir obtenu récemment les certifications de Single de Diamant pour le titre « Chasse à l’homme », le morceau « N.I » en compagnie de Ninho ainsi que la chanson « Maman ne le sait pas » avec plus de 50 000 000 équivalents streams, l’artiste originaire d’Évry, en Essonne a mis en ligne le clip du titre « GSD » extrait de la réédition Le Monde est méchant V2 avant d’être interpellé par le tweet d’un internaute.

Le rappeur parisien s’est fait troller par un auditeur en raison de son prénom. En effet un jeune homme a découvert le véritable nom de Niska qui est Georges Stanislas Malif Dinga-Pinto. “Mdrrrrrr Niska il dort tranquillement alors qu’il s’appelle Stanislas ça me tabasse” a-t-il commenté en se moquant de l’interprète du tube Réseaux qui a pris cela avec beaucoup d’autodérision et d’humour . “Allez c’est bon j’ouvre plus twitter” a-t-il répondu. L’échange a amusé les internautes et a été vu près de 5 millions de fois sur Twitter récoltant avec plus de 77 000 “J’aime”. Certains internautes se sont d’ailleurs étonnés de découvrir le vrai prénom de l’artiste, “Je ne le savais même pas, je reste dans l’ignorance du coup”, “Georges Stanislas Malif Dinga-Pinto. Ouais les congolais vous aimez vraiment abuser des prénoms” peut-on lire dans les réactions des fans.