Matt Houston témoigne le visage rempli d’hématomes, il va se venger

Discret musicalement ces derniers années, Matt Houston a récemment fait parler de lui suite à sa prise de position contre Diam’s lors de son retour sur le devant de la scène avec un film inspiré de sa vie. Ce week-end, le chanteur de RnB s’est fait remarquer avec la publication d’une vidéo dans une story dans laquelle il apparait le visage recouvert d’hématomes.

Matt Houston violemment agressé ? Sa vidéo intrigue !

En mai dernier à l’occasion d’une interview promotionnelle de son film Salam, Diam’s s’était attirée les critiques de Matt Houston reprochant à l’ancienne rappeuse de faire son retour uniquement pour l’argent. “Diam’s, elle a réussi, il n’y a pas de problème. Elle vous a tous eu… Non j’aime la soeur déjà. Après, le seul truc que j’aime pas parce que je me suis mal exprimé la première fois c’est de se servir d’une religion à des fins commerciales ou politiques. Ces 2 trucs là sont réunis dans ce qu’elle fait. Elle vend son film par rapport à une religion” a-t-il déclaré à l’époque. “Je vais descendre dans une église, je vais me faire pasteur pour vendre ce que j’ai à vendre. C’est ça que je n’aime pas. Je peux pas cautionner ce genre de trucs. Tu n’arrives pas avec une religion qui n’est pas la tienne pour être encore plus religieuse que les religieux eux-mêmes. Tu fais pas ce genre de trucs. Moi, je n’aurais jamais fait ça” a ajouté l’auteur de RnB 2 Rue avant de conclure, “Je déteste les gens qui se servent des faits divers et des trucs comme ça (…) Diam’s fait ses tunes sur vous, c’est bien tant mieux”. C’est pour une toute autre affaire qu’il vient de prendre la parole sur ses réseaux.

En effet Matt Houston s’est présenté dans une vidéo sur son compte Instagram le visage amoché en promettant de prendre sa revanche. La nouvelle année n’a visiblement pas bien commencé pour le chanteur de 45 ans, “Ah ouais mauvais travail. Ah ouais, j’en ai partout” s’exprime-t-il en décrivant en légende de la séquence, “A quand tu prend une volé faut accepter la revanche est programmée déjà”. Il n’a pas donné plus de précisions sur la raison de ses blessures, ni aucune explication sur le sujet mais les images ont inquiété ses fans.