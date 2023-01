Booba propose à Rohff un feat avec Maes pour l’humilier

Booba et Rohff reprennent leur clash, Maes s’y retrouve impliqué bien malgré lui avec un échange très tendu ! Depuis quelques jours le conflit a repris entre B2O et Housni en raison d’une attaque du premier cité sur le fait que le père du rappeur originaire de Vitry était tirailleur lors de première guerre mondiale, le DUC a finalement eu le dernier mot.

C’est reparti entre les deux poids lourds du rap français depuis l’affaire de la polémique d’Omar Sy, « Oui OmarSy j’irai voir ton film notre film à tous en tant que petit fils de tirailleur mon GP était adjudant pour la France en 14/18 bien vu » a soutenu Rohff ce qui a inspiré Booba pour reprendre les hostilités après pourtant une période d’apaisement entre suite à leur désaccord l’été dernier afin de régler leurs comptes dans une affrontement sur le ring. Malgré l’impossibilité de trouver un accord pour un combat cela n’a pas assagi le DUC qui n’a pas pu s’empêcher de provoquer son rival sur les réseaux sociaux.

La dernière provocation de Booba suite au tweet sur Omar Sy n’est pas passée avec la réaction « Et ta grand mère ? » et Rohff a décidé de répliquer. « C’est horrible et catastrophique il a osé faire caca au SDF !!! Pire que l’arn*que du CPF je lance le hashtag #Mag-ElieMierdah MDR qui aime le vrai rap me suive et sachez que mettre un clown dans un palais ne fera pas de lui le King mais fera du palais un Cirque. ». a réagi Housni qui s’était déjà attiré les foudres de son ennemi dernièrement suite à l’annulation de 9 concert de sa tournée en France mais il a tout connait un énorme avec son concert à Bercy.

« Il essaie de ressembler à un sgu** ce fou. Il a serré complet ! Retirez lui sa fille avant qu’elle ne passe à la casserole. Il est prêt à tout pour la pointer ce fou. Toujours nu en serviette de bain. J’ai sincèrement peur pour elle la pauvre. » a ensuite enchainé Rohff avec une photo de Booba en compagnie de son fils Omar et un bonnet tout rose sur la tête.

Cette réaction a agacé les internautes qui ont vivement critiqué ce tweet. « Rohff Pour quelqu’un qui tacle le duc sur son chant… Il y a bcp de monde autour de la table mais on t’entend pas rohff. T as un soucis de micro ? Ou d’impro ? », « Il a fini par supprimer mais on oubliera pas ce que Rohff est prêt à faire pour du buzz. Même une fille de joie a plus de dignité… » ou encore « Sérieux vous dégoûter tous les deux on touche pas à la famille encore moins aux enfants, je n’ai aucune préférence entre vous deux car pour moi, vous êtes des grands Monsieur mais là, vous tombez de mon estimes, à cause de vous la guerre des gangs ». peut-on lire dans les commentaires que B2O a pris plaisir à relayer pour s’en prendre une nouvelle fois à Housni.

« C’est pour cela que tu n’arrives à rien. Et ça se fait appeler « Grand Monsieur » grand musulman. Quelle tristesse. C’est l’hôpital psychiatrique qui t’attend… Fais un feat avec Maes du coup » a déclaré Booba en publiant les captures d’écrans des tweets des internautes contre Rohff qui a ensuite supprimé tous ses messages en impliquant Maes avec qui il également en clash depuis la fin d’année dernière pour leur suggérer une collaboration. Le rappeur du 94 n’a pas répondu à ce tacle.