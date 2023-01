Hugo Lloris, les raisons de sa retraite internationale dévoilées

Hugo Lloris sort par la grande porte de l’équipe de France avec le record du nombre de sélections sous le maillot tricolore (145) et de capitanats (121). La gardien de Tottenham vient d’annoncer sa retraite internationale en expliquant son choix.

Lors du Mondial au Qatar, l’ancien joueur de l’OGC Nice a dépassé les 142 sélections de Lilian Thuram pour devenir le joueur le plus capé. Agé de 36 ans Hugo Lloris a décidé de raccrocher les gants avec les Bleus, il vient de faire part de son choix ce lundi au journal L’Équipe et conclut l’aventure avec l’équipe de France avec un beau palmarès, une Coupe du Monde en 2018, une Ligue des Nations en 2021 ainsi que deux finales lors de la Coupe d’Europe 2016 et de la dernière Coupe du Monde.

Hugo a débuté sa carrière avec la France au mois de novembre 2008 au Stade de France à l’occasion d’un match amical face à l’Uruguay (0-0) et termine avec cette finale perdue face à l’Argentine avec le brassard de capitaine. Lloris a pris conscience qu’il désormais venu le moment de passer la main.

« Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n’ai pas envie de m’approprier la chose, j’ai toujours dit et répété que l’équipe de France n’appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. », a-t-il confié en précisant, « Je pense que derrière, l’équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt. ».

Hugo Lloris va désormais consacré la suite de sa carrière à 100% à son club de Tottenham. « Je préfère sortir en étant au plus haut que d’attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop. Il y a aussi un choix familial, je ressens le besoin de passer plus de temps avec mon épouse et mes enfants. » justifie le gardien sur la raison de cette décision.