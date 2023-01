Koba LaD en prison : des nouvelles images du rappeur fuitent

Koba LaD est toujours incarcéré au Centre Pénitentiaire de Paris la Santé en attendant son procès car il est sous le coup d’une violente agression envers quatre personnes avec les autres suspects de cette affaire et les fans viennent enfin d’avoir quelques nouvelles de l’artiste.

Il y a trois semaines, une première vidéo de Koba LaD en prison avait fuité sur la toile, des nouvelles images du rappeur du 91 emprisonné vient d’être diffusées sur les réseaux. L’auteur de Daddy Chocolat est derrière les barreaux depuis le 26 novembre 2022 suite à une altercation à la sortie d’une boite de nuit après une showcase, il s’en est pris à quatre hommes avec des membres de son équipe. “Quatre des cinq mis en cause ont refusé de se soumettre au test de dépistage d’alcoolémie, le cinquième n’avait pas consommé d’alcool. Les cinq hommes avaient des traces de sang sur leurs vêtements.”, a révélé une source proche du dossier après les faits.

Koba LaD a pris du muscle en prison

Après l’incident, les victimes ont été hospitalisées, trois hommes et une femme de 24 ans. Une vidéo amateur de la rixe montrant Koba frapper au sol l’une des personnes l’accable dans cette affaire. Déjà connu de la justice pour d’autres dossiers, l’artiste du 91 a été incarcéré après cet incident et reste toujours dans l’attente de son jugement pour connaitre sa peine. En attendant, les fans ont pu découvrir des vidéos inédites du rappeur français qui a d’abord partagé une courte séquence sur Snapchat depuis sa cellule en train de regarder la télévision et de manger un Bounty posé sur son lit. Dans une autre séquence filmée par un autre prisonnier, il apparait dans la cour avec d’autres détenus et a visiblement travaillé sa musculature depuis son incarcération. “Koba LaD a pris du muscle en prison” décrit la légende de la vidéo.

Malgré sa détention le chanteur originaire d’Évry a récemment dévoilé un featuring inédit avec la parution du morceau “8 ans de salaire” en compagnie de Marwa Loud, un single extrait du projet “Cloud” de cette dernière paru le 6 janvier.