Noël Le Graët tacle Benzema, “Si Karim avait été là, on n’aurait pas eu Giroud”

L’avenir de Noël Le Graët à la direction de la Fédération Française de Football devient de plus en plus compromis avec après sa déclaration contre Zidane. A cœur de la polémique, il a également tenu des critiques envers Karim Benzema qui ne sont pas passées inaperçues et ne devraient pas ravir le buteur Madrilène.

Invité de Marion Bartoli sur RMC sport, Noël Le Graët s’enlise dans le scandale et a tenté de calmer les tensions avec des excuses adressées à Zizou pour ses mots de la veille en prétextant un malentendu suite à des propos maladroits dans un communiqué qui n’a pas vraiment apaisé les tensions car il continue de se faire lyncher depuis ce matin dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux. Une autre phrase du président de la 3F a énervé les auditeurs de la radio au sujet de l’absence de Benzema à la Coupe du Monde, il s’en est satisfait car cela a permis à Olivier Giroud d’être titulaire.

Noël Le Graët satisfait de l’absence de Benzema au Mondial !

Effectivement Noël Le Graët s’est emporté sur Zidane mais aussi sur Karim Benzema en s’exprimant sur son départ prématuré de Doha avant le début du Mondial suite à une blessure. “J’admire la carrière de Benzema, malheureusement il a eu quelques petits pépins et je le regrette. Je me fiche de ce qu’on raconte, le staff a été très performant. Si Karim avait été là, on n’aurait pas eu Giroud et on n’aurait peut-être pas marqué autant” assure-t-il dans cet entretien avant de poursuivre sur les commentaires de l’entourage de KB9 sur le choix du staff des Bleus de précipiter le départ du Ballon D’Or, “Je m’en fiche, le staff a fait ce qu’il fallait”.

Benzema n’a pas réagi à cette remarque préférant se concentrer sur la suite de sa saison avec le Real Madrid. “C’est dans la difficulté qu’on trouve les solutions #halamadrid” commente l’attaquant Madrilène dans sa dernière publication sur Instagram alors que son club a relayé un message publié ce lundi matin pour défende son joueur et Zidane. “Le Real Madrid regrette les déclarations malheureuses du président de la FFF, Noël Le Graët, au sujet de Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots sont irrespectueux pour l’une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club attend une rectification immédiate. Les déclarations du président de la FFF sont indignes de quelqu’un qui détient une telle représentation et sont disqualifiantes en elles-mêmes, tout comme celles qu’il fait également à propos de notre capitaine Karim Benzema” décrit le communiqué.