Rohff démolit Noël Le Graët après ses propos scandaleux sur Zidane

Les mots de Noël Le Graët ont choqué Rohff qui a décidé de prendre la parole pour s’insurger contre les déclarations du président de la Fédération Française de Football ce dimanche sur RMC à propos de Zinedine Zidane.

Suite au prolongement du contrat de Didier Deschamps à la tête de la sélection nationale, Zizou pourrait devenir sélectionneur de l’équipe du Brésil ou d’un club, une situation qui n’affecte pas le président de la FFF dont le choix de l’ancien champion du monde importe peu ce qui indigné Housni.

Rohff dézingue Noël Le Graët !

Les propos de Noël Le Graët sur RMC hier soir ont déclenché un déferlement médiatique à son encontre. “Zidane au Brésil ? J’en ai rien à secouer. Il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré. On n’a jamais envisagé de se séparer de Didier.” a déclaré le dirigeant de football dans Bartoli Time au sujet de la possibilité de voir Zidane devenir sélectionneur de l’équipe du Brésil suite à la prolongation de Deschamps jusqu’en 2026 de quoi lancer une vive polémique dans les médias et sur Internet. Kylian Mbappé a été l’un des premiers à réagir pour prendre la défense de Zizou avec le tweet, ” Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça”. Dans les nombreuses réactions pour s’agacer des paroles du Président-directeur général de la FFF, Rohff s’est aussi exprimé.

En effet le Padre du Rap Game a repris l’extrait de la phrase de Noël Le Graët dans un tweet avec la légende “Zidane coach du Brésil ou d’un club ? Je n’en ai rien à secouer. Le Graët lunaire sur Zidane”. “Non mais quel audace !!! Redescend sur terre Vieux Harceleur se*uel de Sans Zizou il manquerai une étoile sur le maillot.” a ajouté en commentaire Rohff. L’artiste du 94 fait référence aux polémiques qui s’enchainent pour le dirigeant de la FFF déjà accusé d’être mêlé à des sales histoires dans le football français alors que ses compétences à diriger la fédération sont de plus en plus critiqués ces derniers mois.

Cette nouvelle sortie médiatique controversée avec un manque de respect honteux envers une légende de l’équipe de France qui a permis de remporter la première Coupe du Monde de l’histoire des Bleus en 1998 ne va pas améliorer l’image de Noël Le Graët auprès de public.