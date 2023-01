Dave Bautista tacle Dwayne Johnson et dézingue leur comparaison

David Bautista ne veut être le nouveau Dwayne Johnson ! « Je me fiche de la célébrité… » confesse-t-il dans une longue interview accordée à GQ et dans laquelle il s’est agacé de sa comparaison avec son confrère.

L’acteur américain notamment connu pour son rôle dans le film Marvel, les Gardiens de la Galaxie n’a pas apprécié d’être assimilé à The Rock lors de cet entretien et a décidé de le faire savoir.

Avant de débuter une carrière dans le cinéma, Dave Bautista s’est fait un nom dans le monde du catch avec à son actif trois titres au WrestleMania 21, une victoire au Royal Rumble ainsi que deux en championnat de la WWE. Avec son interprétation de M. Hinx dans 007 Spectre (2015), de Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie (2014) et Avengers: Infinity War et Endgame ou encore de Glossu Rabban Harkonnen dans Dune (2021), l’ancien catcheur a réussi sa reconversion avec succès mais il refuse d’être pris comme le prochain Dwayne Johnson comme il vient de l’affirmer pour GQ.

Dave Bautista refuse d’être comparé à Dwayne Johnson et le pique !

« Je n’ai jamais voulu être le prochain Rock. Je veux juste être un bon p… d’acteur. Un acteur respecté« s’est agacé Dave Bautista visiblement très remonté contre Dwayne Johnson avant de se souvenir de ses premières envies de devenir acteur en 2009.

« John Cena et moi étions tous les deux en tête d’affiche. J’étais [le visage de] ‘SmackDown’. Il était ‘Raw’. Mais il était utilisé dans des films, des publicités télévisées et des magazines [produits par la WWE] et je n’étais que la tête d’affiche d’émissions. » confie-t-il. « En fait, il y a eu un moment où il était parti faire un film et j’étais en tête d’affiche des deux séries d’émissions et du pay-per-views. C’était juste un sentiment de, ‘Nous n’obtenons pas les mêmes opportunités. » a-t-il poursuivi.

A l’époque, Dave Bautista n’a pas tout de suite songé à devenir acteur, « J’avais l’impression de devenir moi-même en tant que lutteur. J’ai adoré ça. Je ne pouvais pas en avoir assez » décrit-il avant de finalement d’accepter d’incarner Drax le Destructeur. Il précise ensuite n’avoir jamais chercher à être célèbre mais vouloir tenter l’expérience.

« Je m’en fous d’être une star de cinéma. Je ne vis pas une grande vie glamour. Je vis ici à Tampa. Je me fiche des projecteurs, je me fiche de la célébrité. » explique l’acteur américain avant de conclure, « Je veux juste être un meilleur acteur. Je veux le respect de mes pairs. Je n’ai pas besoin d’accolades. Il s’agit de l’expérience, de savoir que j’ai accompli quelque chose ».